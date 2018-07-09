2018-07-09T13:36:21+03:00
Здоровье

Реанимации во всех больницах Москвы открыли для посетителей

К пациентам могут пройти родственники и близкие
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Подробнее о правилах посещения в реанимации пациентов родственники могут узнать у сотрудников больницыПодробнее о правилах посещения в реанимации пациентов родственники могут узнать у сотрудников больницыФото: Евгения ГУСЕВА
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В отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) всех столичных больниц теперь круглосуточно могут приходить родственники и близкие пациентов. Приказ об этом утвержден в Департаменте здравоохранения Москвы.

С прошлого года такой эксперимент проходил в нескольких крупных стационарах города, к примеру, в Морозовской детской больнице. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу врачей, открывших реанимационные отделения для посещения родственников.

- Даже в самых тяжелых случаях наши врачи спасают здоровье и жизни пациентов, - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Для этого в столичных стационарах есть все необходимое, выполняется исчерпывающий объем медицинской помощи. Отделения реанимации оборудованы по последнему слову техники и работают на уровне мировых стандартов. Но для успеха лечения большое значение имеет поддержка родных и близких. Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами и имеется в каждом стационаре (см. «На заметку»).

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать, если навещаете пациента в реанимации

Основные правила посещения реанимации в больницах Москвы выглядят так:

1. Сначала нужно сообщить сотрудникам реанимации о том, что вы хотите пройти в палату интенсивной терапии (ПИТ) и получить разрешение.

2. На входе в реанимацию нужно выключить мобильник и любые гаджеты или перевести их в бесшумный режим.

3. В реанимации на входе нужно снять верхнюю одежду, надеть медицинский халат, бахилы, маску и шапочку. Руки нужно обработать дезинфицирующим средством дважды - перед визитом в палату и после него.

4. Во время некоторых медицинских манипуляций и процедур в реанимации находятся только врачи и медперсонал. Поэтому вас могут попросить подождать или выбрать другое время для посещения.

5. В день к больному в реанимацию могут прийти не более 2 человек. Одновременно в палате могут находиться два посетителя.

Подробнее о правилах посещения в реанимации пациентов родственники могут узнать у сотрудников больницы.

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