Штаб Собянина собрал более 50 тысяч подписей столичных избирателей

СЕГОДНЯ 15:25 2018-06-29T15:31:43+03:00

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Более 50 тыс. подписей собрали в поддержку выдвижения Сергея Собянина мэром Москвы на новый срок, сообщил журналистам руководитель предвыборного штаба Константин Ремчуков.

- Работа штаба находится сейчас на стадии подготовки тех подписей, которые собрали волонтеры, для предоставления в избирательную комиссию, мы собрали более 50 тыс. подписей в поддержку Сергея Собянина, а в Мосгоризбирком понесем около 39 тыс., при том, что требуется 36 тысяч, - уточнил Константин Ремчуков.

По словам известного бизнесмена и общественного деятеля, в настоящее время волонтёры штаба Собянина проверяют качество оформления, правильность заполнения данных об избирателях и сборщиках подписей в подписных листах. За смену волонтер проверяет около 1500 тыс. подписей.

Кроме того, в общественную приемную кандидата в мэры уже поступило около 200 обращений от граждан, а в предвыборный штаб - порядка 3 тыс. писем. Завершился сбор подписей муниципальных депутатов.

- По закону требуется 110 подписей, от 110 муниципальных округов - мы их собрали. Больше мы их не собираем, с учетом, чтобы у нас не было ситуации с дискуссией о возможности собрать подписи муниципалов другим кандидатам, - обратил внимание Константин Ремчуков.

На предстоящих выборах мэра планируется несколько нововведений. Время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки организуют за пределами Москвы — на вокзалах и в дачных поселках Московской области.