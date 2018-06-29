Пассажир Шереметьево пожаловался на такси-сутенеров и такси-вымогателей

СЕГОДНЯ 20:15 2018-06-29T20:15:40+03:00

Когда садишься в такси в крупнейшем аэропорту России, хочется быть уверенным, что тебя повезет легальный перевозчик Фото: Александр РОГОЗА

Хирург Андрей Волна написал разгромный пост в фейсбуке, а корреспондент «КП» отправился по его следам в крупнейший аэропорт страны

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Началось все с поста в соцсетях. Известный хирург-травматолог Андрей Волна написал в фейсбуке, как он с семьей прилетел с курорта в Шереметьево, а там... В здании аэропорта пассажиров уже поджидали они, «словно вынырнувшие из 90х и нулевых пузатые дядьки с ключами на растопыренных и в печатках пальцах».

«ЧЕРНАЯ КАМРИ, А НЕ ТЫ»

«Самый трэш ждал нас на улице, - пишет Волна. - Подальше от выхода в два ряда стояли... нет, не такси, а что-то без опознавательных шашечек - «Приоры», «Камри», «Нексии». Тут же «менеджеры» , которых наивные клиенты уже считали своими водителями, сдавали опешивших иностранцев (да и россиян) всем этим «джамшутам и равшанам». Не стесняясь, собирали и пересчитывали деньги, часть которых тут же передавали уже другим личностям: «Слышь, тебе говорю, сейчас чёрная Камри пойдёт, а не ты, ясно?!»

Врач возмущается, что при этом на привокзальной территории стоит и охрана аэропорта, и полиция. И никто на этих такси-сутенеров не реагирует.

Но самое веселое начинается, когда человек садится в это такси без шашечек и машина катит к выезду из аэропорта.

«Пробка ждала нас перед шлагбаумами на выезде. Рукотворная пробка, сотворенная барыгами у зала прилёта, приводила к тому, что водители не укладывались в отведённые на бесплатный проезд минуты».

Действительно в Шереметьево есть такое правило: легковые машины могут находиться на привокзальной площади терминалов D, E и F не больше 15 минут. Просрочил - на выезде плати пеню в 1000 рублей в час.

«То есть, вот водитель уже у шлагбаума, за ним - с десяток машин в очереди, шлагбаум не открывается, надпись «нужна доплата» на табло, - продолжает Андрей Волна. - Люди жмут на кнопку связи с диспетчерской, а оттуда «ничего не знаем. Протянули время - платите». Водитель идёт к автоматам оплаты, а там - доплата 1000 рублей. Водители такси возвращаются к машинам и начинают обсуждать с клиентами, кто будет платить за это. Рёв сирен, крики, мат со всех сторон...»

«ФРИ ТАУЗЕНД РУБЕЛЬС, СЭР!»

Бывает же, буквально несколько дней назад один знакомый таксист рассказывал, как это иногда там бывает: привозишь, мол, человека к терминалу тому самому D, высаживаешь.

- И тут подлетает мужик: свободен? Довезешь человечка по тарифу? Говорит мне адрес. Я смотрю цену по навигатору, говорю. Он дает деньги - рублей сто сверху. И подводит каких-то иностранцев. Представляю, сколько он с них снял...

Чем дальше отойдешь от аэровокзала, тем ниже ценыФото: Александр РОГОЗА

Терминал D - зона прилета международных и внутренних линий. Здесь постоянный поток пассажиров. Судя по цветам одежды, только что приземлился самолет с очередной партией болельщиками сборной Колумбии. Ну и я такой - волосы торчком, легкая небритость. Типа, тоже оттуда.

- Такси, сэр? - подлетает крупный такой дядя. Ну явно не сам повезет.

А я ж готовился. Протягиваю ему листок со словом Sokol. Сколько, мол?

- Фри таузенд рубельс! - мужик для точности показывает три пальца.

Машу головой. Не пойдет. Во загнул, мужик!

- Ту таузенд! - догоняет меня еще один «такси-сутенер» и машет двумя пальцами.

Кстати, неподалеку стоит стойка «Яндекс.Такси», с шашечками. Многие иностранцы сразу туда. Отсюда их уже разводят по машинам - к аэровокзалу постянно подъезжают брендированные авто.

- У нас четкие тарифы, - объясняет работающая за стойкой девушка. - Цена зависит от округа Москвы, в который вам нужно ехать. Вам на «Сокол»? Тысяча сто рублей туда будет.

Обещаю подумать. В это время барыги выводят из здания очередных иностранцев. И сажают в машины без шашечек. Приезжие болельщики по-русски не бельмеса. И на всякий случай не спорят. Говорят им - такси, они и верят. Отдали деньги «проводнику», тот оставил себе несколько купюр и расплатился с водителем. Словом, все, как писал товарищ хирург.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ЦЕННИК НИЖЕ

На выходе из аэровокзала, где приезжающие продолжают хлопать глазами, оглядываясь, шустрит мужчина лет сорока с табличкой Uber в руках.

- Такси? Такси? - показывает.

- У меня Uber к карте привязан. Поехали? - спрашивает заинтересовавшийся пассажир.

- Не, у нас только за наличные.

- По счетчику или как?

- Договоримся! Пошли, вон машина стоит, - машет рукой в строну серой «Хюндай», в котором ничто не выдает легального такси.

Пассажир решает не связываться. А я продолжаю наблюдать. И вот что интересно - чем дальше отойдешь от аэровокзала, тем ниже цены. Давешние барыги хотели меня отвезти до метро «Сокол» за три тысячи рублей, за две тысячи.

- Полторы тысячи, - объявляет мне водитель на желтой машине.

Соседний, пожилой азиат, плохо говорящий по-русски, еще роняет ценник:

- Тысяча!

Забиваю в приложении «Яндекс.Такси» маршрут. И он мне показывает уже 800 рублей. И то - потому что где-то там на Ленинградке пробка. Машина готова быть через три минуты. Жаль, мне не нужно ни на какой «Сокол».

Если такси-барыг видят обычные пассажиры, почему их не видит полиция?Фото: Александр РОГОЗА

Разговорились с одним таксистом про вымогательство тысячи рублей - когда по цене уже вроде как по рукам ударили, а водила на шлагбауме начинает свою «просрочку» на пассажира перекладывать.

- Не, если мы с тобой договорились, выезд - это уже моя забота! Ну, я слышал, что некоторые начинают на шлагбауме дуру ломать. Мол, ты давай плати, а то никуда не поедем. Но это уж на кого нарвешься...

Да как-то вообще хочется быть уверенным, что когда ты садишься в такси в крупнейшем аэропорту России (да и вообще любом аэропорту), тебя повезет легальный перевозчик, тебя не обдерут, как липку и не будут вытягивать еще сверху какие-то дополнительные деньги. Хочется. Но пока что-то идет не так. Если такси-барыг видят обычные пассажиры, почему их не видит полиция? Вот в чем вопрос.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию с нелегальными такси на территории аэропорта прокомментировали в пресс-службе «Шереметьево»:

«Официальным оператором и агрегатором такси Международного аэрпорта является компания ЯндексТакси. В зонах прилёта расположены брендированные стойки Оператора. Услуги такси оказываются только по утвержденным тарифам. Лица, самовольно предлагающие свои услуги, нарушают постановление Правительства Московской области 235/15 от 17.04.2018 «О правилах пользования аэровокзальными комплексами». Обеспечение выполнения требований постановления возложено на профильный орган исполнительной власти Московской области - Министерство транспорта Московской области».

В упомянутом постановлении областного правительства написано: «на территории аэровокзального комплекса запрещено приставать к гражданам с предложением по предоставлению услуг...»

«Сведения о правонарушениях, совершаемых на привокзальных площадях и у выезда из терминалов, передаются правоохранительным органам, - уточняют в пресс-службе «Шереметьево». - Лица, навязывающие услуги пассажирам, удаляются из залов сотрудниками правоохранительных и контрольных органов».

Словом, работа идет. Только результаты... (Грустный смайлик).