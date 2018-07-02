Матч сборной России и Испании в поездах метро посмотрели 350 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:15 2018-07-02T17:20:12+03:00

В зависимости от модели поезда в каждом вагоне между окнами и дверными проемами установлено по четыре HD-экрана. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу транслировалась на 8720 экранах, установленных в вагонах подземки

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Что и говорить, игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу против испанцев была для сборной России матчем века. Во-первых, - наш первый домашний чемпионат. Во-вторых, впервые в истории мы пробились в плей-офф мундиаля. А играем - против чемпионов мира 2010 года, трехкратных чемпионов Европы, среди которых столько звезд мирового футбола. И ведь за сборную России болели не только на стадионе «Лужники», в фан-зонах принимающих ЧМ-2018 городов или спорт-барах. Многие следили за развитием событий на матче с помощью телевизионных мониторов, которыми перед чемпионатом оснастили вагоны поездов метрополитена. Москвичи и гости столицы именно на этих экранах видели, как Россия вырвала победу в героической серии пенальти - 4:3.

- Историческую победу нашей сборной на экранах в поездах метро увидели более 350 тысяч пассажиров, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена. - Спортивное состязание в прямом эфире транслировалось на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки.

При этом с начала турнира зрителями прямых трансляций в вагонах метро стали уже более 14 миллионов пассажиров!

Стоит отметить, что сейчас поезда с дисплеями ездят по всем линиям метрополитена кроме Филевской (на схеме подземки она отмечена голубым цветом) и первого участка Большой Кольцевой (Петровский парк - Деловой центр).

- В зависимости от модели поезда в каждом вагоне между окнами и дверными проемами установлено по четыре HD-экрана диагональю 21,5 дюйма или по 8 экранов диагональю 15,6 дюйма, - отмечают в пресс-службе.

В первую очередь мониторы установили, чтобы в режиме онлайн информировать пассажиров (в том числе, конечно, гостей ЧМ-2018) об изменении в графике работы общественного транспорта, подсказывать удобные маршруты для поездок на стадионы. Помимо этого экраны в метро показывают в прямом эфире игры чемпионата.

Напомним, в четвертьфинале сборная России сыграет с Хорватией. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.