Сколько москвичи платят за «коммуналку» с 1 июля

СЕГОДНЯ 19:45 2018-07-02T19:47:24+03:00

Последний раз тарифы за домашние удобства в Москве выросли с 1 июля прошлого года на 7 % Фото: Тимур ХАНОВ

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С 1 июля, то есть уже с этого месяца, москвичи начнут больше тратить за жилищно-коммунальные услуги. Такое решение приняло правительство столицы. Цены выросли по-разному на каждую из услуг - холодную и горячую воду, канализацию, свет, отопление и газ. Рост тарифов составил в среднем не более 5,5 % (см. «Конкретно»).

При этом электричество не подорожало для жителей домов с газовыми плитами и обычными однотарифными счетчиками. С них, как и раньше, берут 5,38 рубля за киловатт-час. Для всех москвичей также остались прежними содержание или наем жилья, взнос на капремонт дома. В последний раз ставка за капремонт поднималась в июле прошлого года - с 15 до 17 рублей за квадратный метр общей площади в месяц.

В среднем платежка в квартире площадью 64 квадратных метра для семьи из трех человек увеличилась для собственников (на 1 чел. в месяц): при оплате по счетчикам - на 62 рубля, при оплате по нормативам - на 108 рублей.

Как обычно, сохранились все льготы на «коммуналку». В столице их получают около 4 миллионов человек или каждый третий москвич. К примеру, многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда.

Напомним, последний раз тарифы за домашние удобства в Москве выросли с 1 июля прошлого года на 7 %. Тогда в среднем платежка увеличилась на 155 рублей для одного человека в месяц.

Публикуем новые тарифы. Обратите внимание: все указанные цены не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услугу по приему данного платежа.

Полный текст постановления о повышении тарифов.

Так изменились тарифы с 1 июля

НА ЗАМЕТКУ

1. Общая площадь квартиры для расчетов за жилищно-коммунальные услуги - сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок). При этом площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.

2. Плата за наем - платежи горожан, живущих в квартирах (комнатах), находящихся в собственности Москвы, на восстановление жилищного фонда.

3. Плата за содержание и ремонт жилья - оплата услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, включенной в состав общего имущества. Обратите внимание: в эту плату не включены расходы по ремонту квартиры и внутриквартирного инженерного оборудования. Поэтому за свой счет наниматели жилья обязаны делать текущий ремонт квартиры и ее инженерной «начинки», а собственники - текущий и капитальный ремонт.

4. Для расчетов за воду и канализацию: 1 куб. м = 1000 литров.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Норма площади жилья, по которым начисляют плату за содержание и ремонт жилья, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава (см. ниже) плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного на данной площади.

Социальная норма площади:

- для одиноко живущего человека - 33 кв. м общей площади жилья;

- для семьи из двух человек - 42 кв. м общей площади жилья;

- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи (согласно постановлению правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.11 г.).

Плату сверх норм берут с владельцев двух и более квартир.

** Плата за отопление начисляется в зависимости от того, какая из указанных организаций обслуживает жилой дом.

КОНКРЕТНО

С 1 июля 2018 года тарифы подросли так:

- отопление - на 3,67% (в 2017 г. - на 4,7 %);

- холодная вода и канализация - на 7,5% (в 2017 г. - на 7,2 %);

- горячая вода - на 4,4% (в 2017 г. - на 10,6 %);

- электричество - в зависимости от времени суток до 7,3 % (в 2017 г. - до 7,2 %);

- газ - на 3,6 % (в 2017 г. - на 3,9 %);

- содержание и наем жилья - без изменений;

- взнос на капремонт дома - без изменений.