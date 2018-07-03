В Москве появился велопатруль: Колеса на ходу заменит и знак на место он вернет

СЕГОДНЯ 01:09 2018-07-02T21:59:18+03:00

Сотрудников велопатруля уже окрестили Чипом и Дейлом. В этот раз в роли бесстрашных спасателей - наш корреспондент Павел Клоков (слева) и инспектор Максим Кожевников. Фото: Личный архив Павла Клокова

Изменить размер текста: A A

Когда-то в детстве у меня была смешная мечта - вместо того, чтобы ходить в школу или на работу, с утра до вечера кататься на велике. И вот, пускай и частично, эта мечта сбылась. Утром в рабочий день я мчусь, как угорелый, по Бульварному кольцу и едва поспеваю за инспектором велопатруля Максимом Кожевниковым. Новая служба появилась в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) около недели назад и включает в себя пока только двух сотрудников. Они патрулируют центральную часть Москвы и готовы прийти на помощь не только автомобилистам, но и пешеходам. С собой - аптечка, огнетушитель, насос, набор гаечных ключей, питьевая вода, зарядные устройства для мобильников и пачка европротоколов. В случае мелких ДТП (с участием двух машин и с ущербом не более 100 тысяч рублей) инспектор может сам все оформить, не дожидаясь приезда ГИБДД. Главное, чтобы участники аварии полюбовно договорились, кто из них прав, а кто виноват.

БЕРЕГИСЬ ДВЕРЕЙ

Наш маршрут тянется по всему Бульварному кольцу (более 9 км). Сначала в одну сторону - до Солянки, потом обратно - до Храма Христа Спасителя. Самое большое впечатление от поездки - это наличие велосипедных дорожек. Почти везде. Не надо ехать по проезжей части, озираясь в страхе на «Мазерати» и «Порше». И петлять по многолюдному тротуару, зарабатывая в свой адрес нехорошие слова и проклятия. Велодорожка прерывается только в районе Нового Арбата. Там нужно спуститься в подземный переход.

- Ух ты, смотри! Кто-то столб перекосил... - Максим притормозил и на Тверском бульваре аккуратно переехал дорогу.

Велопатруль работает пока в тестовом режиме, но вероятно, уже в этом году количество инспекторов увеличится.Фото: Павел КЛОКОВ

- Все равно пускай приедут и затянут, - подытожил Максим.

Поехали дальше. В принципе велоинспектор может оказать любую помощь на улице. Поменять незадачливому водителю колесо. Отогнать заглохшее авто на обочину. Оказать первую медицинскую помощь прохожему. Объяснить, как пройти в Дом Чехова. Или Театр Моссовета. И так далее.

В ЦОДД уже есть дорожный патруль (25 экипажей) и он занимается тем же самым. Только на внедорожниках.

- Зато нам с тобой пробки не страшны, - улыбнулся инспектор, покручивая педали. - А вот автомобильных дверей берегись.

Дело в том, что параллельно велодорожкам расположены платные парковки. А на них стоят машины. И если открыть правую дверь, она окажется в зоне велосипедистов. На Гоголевском бульваре я чуть не снес дверь «Мерседеса»! А потому совет - сильно не разгоняйтесь. И еще из минусов - люки и ливневые решетки. Они чаще всего находятся на несколько сантиметров ниже асфальта. И, наезжая на них на скорости, отбиваешь одно место.

ПОСЛЕ ФУТБОЛА ПОПАДАТЬ В ДТП НЕКОМУ

В целом город Москва мне показался культурным и порядочным. На пешеходных переходах водители останавливаются как вкопанные, чтобы пропустить людей. На тротуары почти не заезжают (встретили пару машин, но и те почти сразу уехали). Номера, закрытые бумажками или тряпками, не попались.

- Как-то это странно все, - тяжело дыша, сообщаю инспектору.

- Да наши вчера испанцев обыграли, - сообщил Максим. - Наверное, треть водителей после вчерашнего отправились на работу на метро. Ибо отмечали.

Чаще всего нам приходилось останавливаться и делать замечания водителям, заехавшим на велодорожку.Фото: Павел КЛОКОВ

Чаще всего нам приходилось останавливаться и делать замечания водителям, заехавшим на велодорожку. Кто-то выгружает товар в магазин. Кто-то остановился купить кофе. Или забрать клиента (особенно касается таксистов). Но все, заметив моего коллегу в шлеме и видеокамерой на нем, спорить даже не думали.

«Отъедем, перепаркуемся, только не штрафуйте».

Кстати, года три назад, когда я ходил в аналогичные рейды с пешими инспекторами, владельцы иномарок реагировали совсем не так. Некоторые даже кидались с кулаками.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали «КП» в Центре организации дорожного движения, велопатруль работает пока в тестовом режиме (вероятно, уже в этом году количество инспекторов увеличится). Зона патрулирования - внутри Бульварного кольца.

- У каждого инспектора в бардачке установлен трекер, - сообщили в пресс-службе ЦОДД. - Т аким образом, ситуационный центр в режиме онлайн видит, где находится патрульный, и может дать ему указания, куда направиться. Велопатруль прошел курсы по оформлению европротокола. А потому он быстрее, чем дорожный патруль сможет доехать до аварии, если она произошла в центре, и быстрей освободить проезжую часть (особенно это важно в пиковые часы, когда, например, участники ДТП не могут разъехаться из-за мелких царапин).

Новая служба появилась в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) около недели назад.Фото: Павел КЛОКОВ

Кроме этого, велопатруль следит за состоянием дорожных знаков, светофоров и в случае неполадки может оставить заявку на ремонт.

- К тому же с каждым годом в Москве становится больше велосипедистов, - добавил «КП» руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Егор Чернов. - И мы сможем оказывать помощь, если у них произошла поломка.