Житель Подмосковья спас девочку, повисшую на балконе седьмого этажа

СЕГОДНЯ 16:11 2018-07-03T16:24:58+03:00

Мама малышки в этом время была в ванной [видео]

Изменить размер текста: A A

Житель подмосковного Краснознаменска спас девочку, повисшую на балконе 7-го этажа. Очевидцы засняли на видео, как ребенок висит, держась руками за оконную раму. Ролик разлетелся по группам города в соцсетях.

Житель подмосковного города Краснознаменска спас девочку, которая едва не упала с балкона седьмого этажа..

По сообщению соседей, инцидент произошел 1 июля. Сколько именно провисела девочка - неизвестно. Сначала ей попытался помочь сосед сверху - он высунулся из балкона, но дотянуться до ребенка никак не мог.

Очевидцы вызвали скорую и пожарных. Но, как сообщают соседи, их помощь не понадобилась - из окна в квартире ниже показался мужчина и подхватил висевшую девочку.

- Ребенок остался жив, мы увидели в подъезде мужчину с плачущим ребенком на руках. Мать уже бежала босая в одном халате, - рассказала одна из соседок. - Это было в общаге с подселением - это когда в одной квартире две семьи живут. Папа на службе, мама купается, ребенок рядом в ванной, дверь приоткрыта. В кухне соседка приоткрыла окно (старые окна), и вышла. Ну вот пока мама голову смывала, ребенок и умыкнул.

В подмосковном МЧС комментировать инцидент отказались.