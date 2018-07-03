Житель Подмосковья спас девочку, повисшую на балконе седьмого этажа
Житель подмосковного Краснознаменска спас девочку, повисшую на балконе 7-го этажа. Очевидцы засняли на видео, как ребенок висит, держась руками за оконную раму. Ролик разлетелся по группам города в соцсетях.
Житель подмосковного города Краснознаменска спас девочку, которая едва не упала с балкона седьмого этажа..
По сообщению соседей, инцидент произошел 1 июля. Сколько именно провисела девочка - неизвестно. Сначала ей попытался помочь сосед сверху - он высунулся из балкона, но дотянуться до ребенка никак не мог.
Очевидцы вызвали скорую и пожарных. Но, как сообщают соседи, их помощь не понадобилась - из окна в квартире ниже показался мужчина и подхватил висевшую девочку.
- Ребенок остался жив, мы увидели в подъезде мужчину с плачущим ребенком на руках. Мать уже бежала босая в одном халате, - рассказала одна из соседок. - Это было в общаге с подселением - это когда в одной квартире две семьи живут. Папа на службе, мама купается, ребенок рядом в ванной, дверь приоткрыта. В кухне соседка приоткрыла окно (старые окна), и вышла. Ну вот пока мама голову смывала, ребенок и умыкнул.
В подмосковном МЧС комментировать инцидент отказались.