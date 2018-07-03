Отчисленный из «Бауманки» аспирант пытался зарезать преподавателя, подкараулив его в туалете

СЕГОДНЯ 18:07 2018-07-03T18:19:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В МГТУ имени Баумана - настоящий скандал. Молодого преподавателя пытались зарезать прямо в туалете одного из корпусов. Неизвестный (на тот момент) нанес ему несколько ударов ножом - в живот, в плечо (говорят, метился в шею) и сбежал. Преподаватель сумел сам выйти в коридор, но тут и рухнул, истекая кровью. Хорошо, скорая приехала быстро. Его увезли в реанимацию, но сумели спасти.

Александра Дмитриева студенты МГТУ имени Баумана называют преподавателем принципиальным, идейным. Мол, взяток не берет, от учащихся требует только знаний. При том, что ему всего 28. С большинством студентов - меньше десятка лет разницы в возрасте. А с аспирантами и того меньше.

Нападавшего помогли найти случайные свидетели - некоторые успели рассмотреть выбегавшего из туалета парня азиатской внешности. Позже его опознали. Жаслан Кудайбергенову 26. Он аспирант университета. Точнее, теперь уже бывший аспирант - в конце мая парня отчислили за хроническую неуспеваемость и долги по оплате контракта.

Кудайбергенов родом из города Байконур. Того самого, который около космодрома. Город - закрытая территория, которую России арендует у Казахстана. Жаслан закончил там с школу и уехал поступать в «Бауманку». Закончил вуз по специальности «технологии обработки под давлением». Поступил в аспирантуру, но там учеба не задалась...

Однокашники говорят, что Жаслан Кудайбергенов ни с кем особо не общался. В общежитии жил в комнате один. В Москве зарабатывал на жизнь репетиторством. На одном из специальных сайтов, кстати, до сих пор висит его анкета. Молодой человек предлагает свои услуги репетитора по математике и физике. 600 рублей в час. Но клиентов, судя по всему, было немного. За учебу он задолжал. Перестал ходить на занятия.

- К отчислению Кудайбергенова имел отношение преподаватель Дмитриев, - говорит источник в правоохранительных органах. - Поэтому, видимо, Кудайбергенов решил ему отомстить.

К слову, он даже не пытался скрываться, бежать из Москвы. Оперативники задержали его в общежитии.

В понедельник Жаслана Кудайбергенова доставили на арест в Басманный суд. Несостоявшийся инженер заявил, что своей вины не признает. Тем не менее, суд отправил его под арест на два месяца - до 30 августа.