СЕГОДНЯ 12:03 2018-07-10T12:22:03+03:00

Если сравнивать его с тем, каким оно было в 2010 году

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В Москве создается новый транспортный каркас, включающий 1000 км наземного и подземного метро и 2000 км дорог. По сравнению с 2010 годом, московское метро станет в три раза больше.

В столице будут построены четыре новые хордовые трассы, благодаря которым можно будет проехать через весь город, минуя МКАД, ТТК и центр. Также будет ЦКАД - магистраль, которая освободит Москву от грузового транзита. И эти планы реальные, ведь многие объекты уже построены. Мэр столицы Сергей Собянин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и гендиректор "РЖД" Олег Белозеров посетили 10 июля строящийся ТПУ "Рязанская" и провели совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 года и на перспективу до 2027 года.

- Масштабно строятся станции метрополитена. И здесь будет пересечение Большой кольцевой линии метро, которая будет больше МЦК - около 70 км. Также строятся новые радиальные направления железной дороги, новые магистральные пути. Создается проект МЦД, в результате которого наземное и подземное метро Москвы будет около 1000 км, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Московское метро станет в три раза большеФото: Алиса ТИТКО

Транспортно-пересадочный узел "Рязанская" на базе станции метро "Нижегородская" Большой кольцевой линии станет крупнейшим в столице. Закончить работы планируют в 2019 году.

- Этот объект масштабный. Он объединяет разные виды транспорта: наземный городской, электрички, МЦК, БКЛ. Самые большие объемы пассажиров будут перевозиться здесь. Этот транспортный узел будет перевозить столько же людей, как три московских вокзала, - отметил Евгений Дитрих.

На совещании также обсуждались вопросы строительства железнодорожной инфраструктуры радиальных направлений МЖД и развитие Московского метрополитена.

- Интервал движения на МЦК сейчас 4 минуты, мы будем рассматривать возможности, чтобы еще сократить и перевозить еще больше пассажиров, - сказал Олег Белозеров. - Совместно с Москвой мы также разработаем беспилотные технологии.

СПРАВКА

ТПУ "Рязанская"

Он будет расположен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК. В одной точке сходятся сразу четыре транспортные артерии города. ТПУ объединит две станции метро, станцию МЦК, платформу Горьковского направления МЖД и наземный общественный транспорт.

Основой ТПУ станут две строящиеся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.

Для удобства пассажиров будет создана пересадка на Горьковское направление МЖД - строители перенесут платформу остановочного пункта "Карачарово" на 550 метров в западном направлении – ближе к станции МЦК.

Запланировано и дорожное строительство, в их числе Северо-Восточная хорда и реконструкция Рязанки.

Рядом с ТПУ откроют центр "Мои документы" для жителей Нижегородского района, а также построят торговый центр и офисные здания.