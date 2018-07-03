2018-07-03T14:04:45+03:00
Происшествия

В Подмосковье киллер застрелил бывшего главу сельского поселения

Он подкараулил 63-летнего Виктора Лукьяненкова, когда тот совершал вечернюю пробежку
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
В Следственном комитете убийство экс-главы сельского поселения пока не комментируютВ Следственном комитете убийство экс-главы сельского поселения пока не комментируютФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Истринского районе Московской области убит бывший глава сельского поселения Новопетровское. Вечером в понедельник 63-летний Виктор Лукьяненков вышел из дома на традиционную пробежку. Неподалеку от села его поджидал киллер.

По имеющейся информации, Лукьяненкова расстреляли с близкого расстояния из пистолета.

Убийце, у которого наверняка были сообщники, удалось скрыться.

-?Тело Лукьяненкова нашли соседи, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - На месте преступления работают эксперты-криминалисты. Версия о заказном убийстве сейчас считается приоритетной. Не исключено, что нападение может быть связано с нынешней работой жертвы - известно, что мужчина занимался бизнесом.

В Следственном комитете убийство экс-главы сельского поселения пока не комментируют.

Отметим, что на этой должности Виктор Лукьяненков отработал несколько лет. Весной 2015 года ушёл в отставку по собственному желанию. Сельское поселение Новопетровское включает в себя 25 населённых пунктов, в которых проживают около 7 тысяч человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Русский «Твин-Пикс»: Как журналистка «КП» ловила на живца убийцу, который расправился с красавицей-студенткой
Четыре года назад в Нижнем Новгороде убили 19-летнюю девушку. Злодей попал на камеры наблюдения. Полиция оперативно растиражировала его фоторобот. Но преступник исчез (часть 2)
Новости 24