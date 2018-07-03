В Подмосковье киллер застрелил бывшего главу сельского поселения

СЕГОДНЯ 12:50 2018-07-03T14:04:45+03:00

В Следственном комитете убийство экс-главы сельского поселения пока не комментируют Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Он подкараулил 63-летнего Виктора Лукьяненкова, когда тот совершал вечернюю пробежку

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В Истринского районе Московской области убит бывший глава сельского поселения Новопетровское. Вечером в понедельник 63-летний Виктор Лукьяненков вышел из дома на традиционную пробежку. Неподалеку от села его поджидал киллер.

По имеющейся информации, Лукьяненкова расстреляли с близкого расстояния из пистолета.

Убийце, у которого наверняка были сообщники, удалось скрыться.

-?Тело Лукьяненкова нашли соседи, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - На месте преступления работают эксперты-криминалисты. Версия о заказном убийстве сейчас считается приоритетной. Не исключено, что нападение может быть связано с нынешней работой жертвы - известно, что мужчина занимался бизнесом.

В Следственном комитете убийство экс-главы сельского поселения пока не комментируют.

Отметим, что на этой должности Виктор Лукьяненков отработал несколько лет. Весной 2015 года ушёл в отставку по собственному желанию. Сельское поселение Новопетровское включает в себя 25 населённых пунктов, в которых проживают около 7 тысяч человек.