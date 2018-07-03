В «Доме у Калужской заставы» обновят скульптуры воинов-победителей

СЕГОДНЯ 13:15 2018-07-03T13:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице началась реставрация 16 скульптур воинов-победителей и славящих Победу девушек, украшающих дом 30, на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина. Здание известно как «Дом у Калужской заставы». Фигуры находятся на галерее этой 14-этажной башни. В прошлом году их официально признали выявленным объектом культурного наследия.

- Мы спасаем очень важную для столицы скульптурную композицию, которая олицетворяет победу советского народа в Великой Отечественной войне, - рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Бетонные фигуры находятся в аварийном состоянии. Сейчас для того, чтобы их сохранить, специалисты прямо на месте тщательно снимают силиконовые формы. Затем последует аккуратный демонтаж и перевозка фрагментов в мастерскую. Потом на историческое место вернутся все шестнадцать фигур.

Для галереи «Дома у Калужской заставы» все фигуры в конце 1940-х годов изготовили в мастерской Александра Евстафьевича Громова. А украшение здания проводили в несколько шагов. Сначала достроили и украсили лепным декором башню. После этого поставили обелиски среднего яруса. Затем на кровле разместили постаменты шестнадцати парных фигур воинов-победителей и встречающих их девушек. Следом здесь появились четыре огромные ростовые фигуры воинов и девушек. Две девушки стоят в гимнастерках, перехваченных армейским ремнем, в высоких сапогах и в юбках по колено. Двое юношей также одеты в гимнастерку, высокие сапоги и штаны-галифе. На головах солдат каски, в руках они держат автоматы. На плечах и юношей и девушек изображена плащ-палатка.

А на верхнем ярусе галереи - шесть девушек в легких летних платьях, с развивающимися на ветру волосами, и шесть солдат, с заломленными на бок пилотками, и мирно стоящими в ногах автоматами.