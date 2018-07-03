Граффити "трое в кокошниках" появилось на гараже в Москве

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-03T16:33:42+03:00

Автор граффити признался, что не спрашивал разрешения и создал эту красоту за два часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Ставшая известная на весь мир футбольная "троица в кокошниках", поедающая хот-доги на матче Россия-Испания на "Лужниках, уже стала объектом многочисленных фотожаб в интернете. А теперь еще и появилась на московском гараже в виде граффити. С нарисованными болельщиками уже фотографируются жители района Кузьминки. А автор граффити признался, что не спрашивал разрешения и создал эту красоту за два часа.

- Этих болельщиков нельзя было не заметить, уж очень колоритные, - говорит Алекс Мелентев. - Правда, в рисунок я внес некоторые изменения - поменял нарисованный на щеках флаг. В интернете обсуждали, что они испанские болельщики, потому что видели испанский флаг на щеках, а российский у них был на других щеках - его просто не было бы видно.

Эти несколько секунд двое мужчин и женщина так смачно ели, что за несколько минут стали знаменитымиФото: скриншот видео

Художник быстро нашел место для граффити - у себя на районе Кузьминки. Нарисовал за два часа.

- А чей это гараж? Ваш? - спрашиваю.

- Не мой, не знаю чей. Никогда разрешения не спрашиваю - в этом и философия стрит-арта, навязывать зрителю свое творчество.

С нарисованными болельщиками уже фотографируются жители района КузьминкиФото: Михаил ФРОЛОВ

Алекс признается, что еще во время рисования, прохожие стали подходить. Кто-то показывал отрывки матча, намекая что в курсе, кого он рисует. Кто-то сигналил из машин и показывал "класс". Свое творение Мелентев показал в соцсетях, а через полчаса люди начали съезжаться туда и фотографироваться.

- В Москве есть люди, кто специально катается по разным уголкам города, страны и мира, чтобы сфотографировать именно граффити (граффитихантеры).

В общем, несколько секунд на экране порадовали многих и на долго, - говорит Алекс Мелентев.

alexart214 Нетто Игорь Александрович

И это не первая работа художника на футбольную тему. В Казани возле стадиона он нарисовал советского футболиста и тренера Игоря Нетто, а также самых известных футболистов этого Чемпионата мира. Среди них Серхио Рамос, Тони Кроос, Федор Смолов, и даже Игорь Акинфеев.

- Кстати, отдельно Акинфеева будете рисовать? Он же сейчас в топе, - спрашиваю.

alexart214 Еще одна работа художника на футбольную тему

- Неизвестно. Я спонтанный, - ответил художник.

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