Сбербанк не нарушал правила субсидирования

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-03T17:45:34+03:00

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На днях в ряде СМИ появилась информация о том, что Сбербанк нарушает правила предоставления субсидий банкам, которые кредитуют сельхозтоваропроизводителей.

Поводом послужила информация Счетной палаты. На ее сайте говорится, что Сбербанк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам компании, которые не имели выручки от реализации сельхозпродукции. А по правилам субсидия должна выдаваться банкам по кредитам, которые выданы аграриям, чья доля выручки от реализации сельхозпродукции в общей выручке составляет не менее 70%.

Как сообщили в Сбербанке, министерство сельского хозяйства официально подтвердило Сбербанку возможность кредитования вновь образованных компаний на инвестиционные цели, подлежащие льготному финансированию. Действующие нормативные документы не запрещали кредитовать вновь образованные компании.

Что касается несвоевременного предоставления отчетов (ежемесячно) в Минсельхоз, то форма данных отчетов неоднократно менялась, и банк каждый раз настраивал свое программное обеспечение для выгрузки в сжатые сроки требуемых форм. Но в силу размеров клиентской базы Сбербанка сделать это в считанные дни было крайне затруднительно. Банк оперативно провел IT – доработки и в настоящий момент данные нарушения не возникают.

Кроме того, в ходе аудита Счетной палатой было отмечено, что Сбербанк является единственным банком, активно финансирующим предприятия сегмента малого и среднего предпринимательства.