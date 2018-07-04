Наше Подмосковье. Пенсионерам бесплатно

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-04T01:52:21+03:00

Андрей Воробьёв и Сергей Собянин приняли решение о введении бесплатного проезда в электричках для пенсионеров. Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Уже с 1 августа все пенсионеры Московской области и Москвы смогут ездить на пригородных электричках, не оплачивая билеты

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Два соседних региона - Подмосковье и Москва - расширяют свое сотрудничество по всем направлениям. Напомним, в начале этого года губернатор Московской области и мэр столицы подписали соглашение о совместном стратегическом развитии Московского региона, рассчитанное до 2025 года. Это целый список важных вопросов: общественный транспорт, чистая вода, экология, летний детский отдых, дачные поселки. Москва и область теперь совместно развивают инфраструктуру садоводческих товариществ и детских лагерей, запускают новые маршруты.

На днях Андрей Воробьёв и Сергей Собянин договорились о бесплатном проезде для областных и столичных пенсионеров на электричках.

- Мы с мэром Москвы приняли совместное решение сделать проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатным для всех пенсионеров столицы и Подмосковья, - сообщил Андрей Воробьёв.

Это положение начнет действовать уже 1 августа текущего года.

Причем правом бесплатного проезда смогут воспользоваться не только пенсионеры, но и представители некоторых других льготных категорий (см. «Конкретно»).

- Пригородные электрички являются неотъ­емлемой частью транспортной системы Москвы, - напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. - А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Кроме этого, совместно с областью мы улучшим движение автобусов от железнодорожных платформ до садоводческих товариществ.

Власти считают, что бесплатный проезд в пригородных электричках может помочь в том числе и для сокращения пробок на дорогах. Не секрет, что традиционно вечером в пятницу выездные трассы в сторону области забиты машинами москвичей, выезжающих на дачу. После обеда в воскресенье такая же картина уже на въезде в столицу - отдохнувшие горожане возвращаются назад. А свободный проезд в электричках наверняка заставит некоторых пенсионеров отказаться от поездок за город на личных авто.

- Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта, - говорит Андрей Воробьёв.

В общей сложности бесплатный проезд на пригородных поездах получат 1,2 млн. жителей Подмосковья и 1,6 млн. москвичей. Всего - 2,8 миллиона человек.