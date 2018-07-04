2018-07-04T16:51:31+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Школьные годы Игоря Акинфеева: будущий супергерой сидел на галерке и читал на уроках "Советский спорт"

Классный руководитель футболиста рассказала "КП" о замечаниях в его дневнике [фото, видео]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Юный Акинфеев все время пропадал на тренировках - футбол с самого детства был его главной страстью. Фото: музей школы №1287.Юный Акинфеев все время пропадал на тренировках - футбол с самого детства был его главной страстью. Фото: музей школы №1287.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В 10-й класс школы №704 (теперь - №1287) на севере Москвы будущий супергерой матча с испанцами перешел в 2002 году. 16-летний мальчишка уже был опытным голкипером, выступал за молодежную команду ЦСКА и даже успел дебютировать в национальной «молодежке». Ездить на уроки юному Акинфееву приходилось через всю столицу из подмосковного Видного, и это не случайно. Школа непростая, со спортивным уклоном — настоящая кузница звезд (здесь учились фигуристка Марина Анисина, хоккеисты братья Буре и др). А еще здесь были классы ЦСКА — в один из таких и попал Игорь.

В школе на севере столицы были классы ЦСКА - именно поэтому Игорь перевелся сюда из Видного. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В школе на севере столицы были классы ЦСКА - именно поэтому Игорь перевелся сюда из Видного.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нас почти все мальчишки занимались футболом, - рассказала "Комсомольской правде" классный руководитель голкипера Нина Баженова, которая вела у 10 «Б» алгебру и геометрию. - Игорь из-за тренировок много пропускал, но при этом к учебе относился серьезно. Бывает, вызовешь к доске - «плавает» или домашку не сделал. Но всегда обещал: «Нина Ефимовна, я наверстаю». И действительно, пересдавал.

Оценки у будущего чемпиона были далеки от отличных — случались и "тройки", и "двойки" в дневнике. Но для местных учителей это не показатель.

Классный руководитель Акинфеева Нина Баженова демонстрирует первые бутсы своего знаменитого ученика. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Классный руководитель Акинфеева Нина Баженова демонстрирует первые бутсы своего знаменитого ученика.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Школа у нас спортивная, тут особый режим, - продолжает педагог. - А у футболистов вообще график очень тяжелый, это даже не 8-часовой рабочий день. У них то командная тренировка, то вратарская, то сборы… А чемпиона сразу видно, даже несмотря на плохие оценки — чувствуется воля, целеустремленность. И у Игоря все это было. Помню, как однажды после родительского собрания ко мне подошла его мама Ирина. Она и сама педагог, поэтому за учебу сына уж больно переживала. Все спрашивала: «Что нам подтянуть, на что упор сделать? Без образования ведь никуда». Но Акинфеев все равно уходил с последних уроков на футбол, даже если ему ставили «пару». Кстати, физкультуру он не посещал совсем, профессиональным спортсменам дают освобождение.

С классом новенький сдружился быстро — нос не задирал, хоть и по заграницам поездил, и по телевизору мелькал. В свои 16 мальчишка уже немного зарабатывал и помогал семье. Жили Акинфеевы скромно: мама — воспитатель детского сада, папа дальнобойщик, двое детей (у Игоря есть старший брат Евгений). По словам учителей, парень он был дисциплинированный и неконфликтный, ни в каких потасовках замечен. Правда, в дневнике Игоря все-таки сохранилось несколько замечаний за поведение.

- Водился за ним одни грешок, - улыбается учительница. - Сидел Игорь в среднем ряду, на предпоследней парте. И любил там, на галерке, полистать «Советский спорт». Я им про синусы-косинусы объясняю, а Акинфеев газету читает! Ругала, но в глубине души понимала: это еще одно доказательство его любви к футболу.

Классный кабинет 10-ого "Б": за этой партой Акинфеев листал на уроках "Советский спорт". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Классный кабинет 10-ого "Б": за этой партой Акинфеев листал на уроках "Советский спорт".Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уже в 11-м классе Игорю пришлось перейти на домашнее обучение - летом-2003 вратарь подписал контракт с клубом и стал чемпионом России, в итоге школу оканчивал экстерном. О знаменитом выпускнике напоминает музей в вестибюле школы, который пять лет назад организовала директор Инесса Бохонская. Главный экспонат здесь — первые футбольные бутсы вратаря.

Тащи как Акинфеев.Отбитый пенальти Акинфеева породил флешмоб в соцсетях. Люди отбивают ногами мяч и выкладывают видео. А ты сможешь как Акинфеев?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Акинфеев все еще капитан? Дайте ему майора!»: Болельщики сборной России благодарят игроков за выход в 1/4 ЧМ-2018

Российская команда обыграла испанцев по серии пенальти и обеспечила себе участие в следующем этапе турнира (подробности)

КСТАТИ

Самую дорогую команду мира обыграли сын шахтера и неудавшийся электрик

Как наши футболисты шли к легендарной победе (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Дневник волонтера Чемпионата мира-2018: Французы ищут в Москве Невский проспект, а арабы предлагают 40 верблюдов
Студентка школы для медиаволонтеров PROДобро "Комсомольской правды" - одна из тех неравнодушных ребят, кто помогает сделать этот праздник футбола по-настоящему незабываемым. Она рассказала, каким мундиаль с самой изнанки видят волонтеры
«Англию что, смыло?»: на матч Англия – Колумбия в Россию приехало неприлично мало английских фанатов
На ответственной игре за выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу болельщики из Латинской Америки одержали полную и сокрушительную победу над британцами [фото, видео]
Новости 24
Кожуховскую линию столичного метрополитена запустят до конца 2018 года
В столице найдены редкие ушастые совы
Библиотеки Москвы вновь раздают списанные книги
Роддом больницы имени Кончаловского стал перинатальным центром
В столичных дворах фонарей стало на треть больше
В Москве на 125 участках улиц проложили дополнительные водостоки
В столице восстановят все упавшие во время ураганов деревья
К осени в Москве отремонтируют 80 парков
На благоустроенных улицах Москвы стало больше туристов и подорожала недвижимость
В дни ЧМ-2018 в столице заменили 600 сломанных лавочек
В Москве бетономешалка протаранила 9 автомобилей
Московских школьников приглашают на ТВ-субботу на тему ЧМ-2018
Московский урбанистический форум объявил деловую программу
Пенсионерам Москвы и области разрешили бесплатно ездить на электричках
На столичных клумбах завершилась дополнительная высадка роз
В столице проведут занятия в школе психического здоровья
В подмосковных парках отпразднуют День семьи, любви и верности
Москвичи смогут заранее узнавать о Днях открытых дверей в поликлиниках
В поездах столичного метро матч Россия - Испания посмотрели 350 тысяч пассажиров
Московские больницы получат гранты на 30 миллионов рублей
Популярность московского велопроката выросла в два раза