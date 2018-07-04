Школьные годы Игоря Акинфеева: будущий супергерой сидел на галерке и читал на уроках "Советский спорт"

СЕГОДНЯ 16:29 2018-07-04T16:51:31+03:00

Юный Акинфеев все время пропадал на тренировках - футбол с самого детства был его главной страстью. Фото: музей школы №1287. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В 10-й класс школы №704 (теперь - №1287) на севере Москвы будущий супергерой матча с испанцами перешел в 2002 году. 16-летний мальчишка уже был опытным голкипером, выступал за молодежную команду ЦСКА и даже успел дебютировать в национальной «молодежке». Ездить на уроки юному Акинфееву приходилось через всю столицу из подмосковного Видного, и это не случайно. Школа непростая, со спортивным уклоном — настоящая кузница звезд (здесь учились фигуристка Марина Анисина, хоккеисты братья Буре и др). А еще здесь были классы ЦСКА — в один из таких и попал Игорь.

В школе на севере столицы были классы ЦСКА - именно поэтому Игорь перевелся сюда из Видного.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нас почти все мальчишки занимались футболом, - рассказала "Комсомольской правде" классный руководитель голкипера Нина Баженова, которая вела у 10 «Б» алгебру и геометрию. - Игорь из-за тренировок много пропускал, но при этом к учебе относился серьезно. Бывает, вызовешь к доске - «плавает» или домашку не сделал. Но всегда обещал: «Нина Ефимовна, я наверстаю». И действительно, пересдавал.

Оценки у будущего чемпиона были далеки от отличных — случались и "тройки", и "двойки" в дневнике. Но для местных учителей это не показатель.

Классный руководитель Акинфеева Нина Баженова демонстрирует первые бутсы своего знаменитого ученика.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Школа у нас спортивная, тут особый режим, - продолжает педагог. - А у футболистов вообще график очень тяжелый, это даже не 8-часовой рабочий день. У них то командная тренировка, то вратарская, то сборы… А чемпиона сразу видно, даже несмотря на плохие оценки — чувствуется воля, целеустремленность. И у Игоря все это было. Помню, как однажды после родительского собрания ко мне подошла его мама Ирина. Она и сама педагог, поэтому за учебу сына уж больно переживала. Все спрашивала: «Что нам подтянуть, на что упор сделать? Без образования ведь никуда». Но Акинфеев все равно уходил с последних уроков на футбол, даже если ему ставили «пару». Кстати, физкультуру он не посещал совсем, профессиональным спортсменам дают освобождение.

С классом новенький сдружился быстро — нос не задирал, хоть и по заграницам поездил, и по телевизору мелькал. В свои 16 мальчишка уже немного зарабатывал и помогал семье. Жили Акинфеевы скромно: мама — воспитатель детского сада, папа дальнобойщик, двое детей (у Игоря есть старший брат Евгений). По словам учителей, парень он был дисциплинированный и неконфликтный, ни в каких потасовках замечен. Правда, в дневнике Игоря все-таки сохранилось несколько замечаний за поведение.

- Водился за ним одни грешок, - улыбается учительница. - Сидел Игорь в среднем ряду, на предпоследней парте. И любил там, на галерке, полистать «Советский спорт». Я им про синусы-косинусы объясняю, а Акинфеев газету читает! Ругала, но в глубине души понимала: это еще одно доказательство его любви к футболу.

Классный кабинет 10-ого "Б": за этой партой Акинфеев листал на уроках "Советский спорт".Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уже в 11-м классе Игорю пришлось перейти на домашнее обучение - летом-2003 вратарь подписал контракт с клубом и стал чемпионом России, в итоге школу оканчивал экстерном. О знаменитом выпускнике напоминает музей в вестибюле школы, который пять лет назад организовала директор Инесса Бохонская. Главный экспонат здесь — первые футбольные бутсы вратаря.

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