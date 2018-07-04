Выживут ли липы на Тверской, что сажать вместо тополей и кому можно пить дождевую воду в Москве

СЕГОДНЯ 19:35 2018-07-04T21:18:32+03:00

О судьбе зеленых насаждений в столице наш обозреватель побеседовал с Алексеем Ретеюмом, директором самого старого ботанического сада страны - «Аптекарского огорода»

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- Алексей Александрович, в Москве полно тополей. Еще неделю назад пух летал над городом, забивая все, что можно. Озеро в вашем огороде напоминало подушку. Вы не советовали московским властям убрать деревья, которые вызывают аллергическую реакцию?

- С тополями проблема в том, что многие из них сажали очень давно.

- Я недавно видел, как сажали новые.

- Надеюсь, что это такие виды, которые не образуют пух. Мы в Ботаническом саду вынуждены были срубить несколько старых тополей из-за пуха.

Что вместо тополей

Вместо тополей в Москве можно сажать другие растения, которые красиво выглядят. Амурские бархаты – очень красивое дерево, покрытое корой, которая напоминает кору пробкового дуба. Прекрасно выносит условия Москвы. У нас они достигают высоты 20 с лишним метров и живут многие десятилетия, может быть, даже сотни лет.

Амурский бархат

Только что отцвел кладрастис желтый. Это североамериканское дерево. Оно может успешно расти в скверах, парках, иногда и на магистралях. У нас это огромное дерево. Оно всю первую половину июня покрыто огромными ниспадающими кистями белых цветов с невероятным благоуханием. Можно выращивать такие растения в питомниках и сажать в столице.

Кладрастис желтый

Можно сажать орехи рода Juglans. К ним относится и грецкий орех, которому у нас холодновато. Хотя у нас прекрасно растут два грецких ореха и прекрасно плодоносят. Но к этому же роду относятся очень красивые деревья – орех маньчжурский, дальневосточный краснокнижный вид - орех Зибольда, орех серый, орех черный. Это очень красивые деревья с большими рассеченными листьями.

Орех маньчжурский

Про пластик и сакуру

- В этом сезоне на улицах появились искусственные деревья, символизирующие сакуру. Потом они превратились в подобие ив. А у нас настоящая сакура расти не может?

- Приходите к нам в огород в конце апреля–начале мая и смотрите цветение настоящих сакур. У нас есть сакуры, подаренные японскими парламентскими делегациями. Они невероятно красиво цветут каждую весну.

Я считаю, что искусственные деревья – это не очень эстетично, неинтересно. Но я вижу, как много сажается деревьев в центре. Замечательная липовая роща возникла около памятника князю Владимиру. Постепенно все придут к пониманию, что и березы, и липы, и дубы прекрасно переносят условия города. Даже лиственницы, поскольку хвоя у них опадает на зиму.

Сейчас звезда нашего огорода – скумпия. Это дерево как будто окутано туманом. Его еще называют париковое дерево, потому что какой-то пышный парик как будто вокруг него. Такой эффект достигается за счет того, что у него очень мелко разветвленные крупные соцветья. Скумпию можно везде сажать в Москве. Это крупный кустарник. Будет феерическое зрелище.

Скумпия

Надо продумать и расширить ассортимент растений, которые используются в озеленении.

“Людям комфортно быть вдали от машин”

- У вас есть ощущение, что город стал зеленее?

- У меня три окна выходят на Садовое кольцо. Несколько лет назад по утрам, когда подходил к этим окнам, видел напряженный поток машин, озабоченных людей, лавирующих по тротуарам, и настроение портилось. Теперь, когда я подхожу к окнам, настроение улучшается. Город стал использовать современные приемы ландшафтного дизайна. Появляются симпатичные холмы. Возникает рельеф. Всюду посажены растения. Люди отделены от проезжей части гораздо более широким тротуаром. Зря говорят, что он не нужен. Дело не в потоке людей, а в более комфортном психологическом ощущении. Людям комфортно быть вдали от машин. В результате пешком ходить по Садовому кольцу стало приятно. Садовое кольцо стало тише. Оно стало соответствовать современным представлениям о том, как с точки зрения организации городской среды, должна выглядеть такая магистраль.

Липку жалко?

- А вам не жалко липы, которые возникли на Тверской?

- Когда я был школьником, я их еще застал. Меня родители водили в кафе-мороженое на улицу Горького. Я помню те большие липы, которые давали красивую тень на тротуары по обеим сторонам Тверской.

- Как тогда выглядела центральная улица Москвы, кстати, хорошо видно в фильме «Подкидыш».

- Точно! Я надеюсь, что новые липы, которые сейчас посадили на Тверской, приживутся. Любая пересадка – стресс для растений. Рассчитывать на то, что все сто процентов выживут, вряд ли стоит. Я надеюсь, что пройдет лет десять, и липы, которые сейчас посажены на центральных магистралях, вырастут такими большими, как они были их предшественницы в советские времена.

- Там же места мало для корневой системы.

- Все рассчитано. Они приподняты над тротуаром. Но внутри каменного куба - земля. Технология, которую сейчас используют, - это пересадка растений с большим комом. Ее можно проводить зимой. Потому что корни не повреждаются. В это время растение спит. Мерзлый ком целиком перевозится из питомника и размещается в подготовленном месте. Деревья сажают в землю, у корня - небольшие возвышения, которые тоже защищают растения от реагентов при таянии снега, от загрязнений машин.

Кувшинки в большом городе

- Каждый раз, попадая в Аптекарский огород, я удивляюсь: каким образом все эти растения выживают в центре мегаполиса? Когда Петр Первый основывал этот огород, это были выселки, дальние окраины…

- Мы для большинства растений создаем специальные условия. Тропические и субтропические растения находятся в оранжереях, там поддерживается температура, влажность. Два года назад мы сделали новую оранжерею, которая называется Викторная. Она посвящена экваториальным растениям из бассейна Амазонки. Там растет какао, кардамон, имбирь и самая знаменитая гигантская кувшинка Виктория. Чувствуют они себя превосходно.

- Но много растений на улице…

- От магистралей мы аккуратно отгородились застройкой. Построили комплекс главного входа в Ботанический сад, который защитил сад и от шумового загрязнения, и от довольно сильного загрязнения от автомобилей. Сад оказался внутри квартала. И от совсем уж отрицательных последствий соседства с магистралями он более-менее защищен.

Про дождевую воду и чистоту Москвы

- А потом с каждым годом экологическая обстановка в Москве становится все лучше и лучше, - продолжает Ретеюм. - Потому что улучшается качество транспорта, уменьшаются выбросы промышленных предприятий в атмосферу.

Мы сделали гениальный проект. Стали собирать дождевую воду с поверхности оранжерей, это более 2 тысяч квадратных метров, чтобы использовать для полива растений. Водопроводную воду жалко в таких количествах. Да и она с гораздо более высоким содержанием солей, что плохо для растений. Делали анализы, эта вода прекрасно подходит! В ней есть небольшие частички пыли – достаточно механического фильтра, который очищает воду.