Английскому болельщику, который оставил надпись на памятнике, могут дать 160 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 13:27 2018-07-04T15:34:15+03:00

В полиции на вандала завели административное дело по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На гражданина Великобритании, который вчера вечером повандальничал у стадиона «Спартак» в Москве, завели административное дело. Напомним, перед матчем Англия - Колумбия болельщики увидели, что на памятнике футболисту Федору Черенкову появилась надпись «England». Полицейские вычислили человека, который ее сделал, по камерам видеонаблюдения. Еще по ходу матча его вывели с трибун.

"Это зря. Очень зря" Василий Конов / Twitter

Задержанный - 20-летний британский болельщик Холл Руфус. Молодой человек принес свои извинения. После оформления документов его пока отпустили.

- По результатам проверки в отношении 20-летнего молодого человека возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Как стало известно «Комсомольской Правде», разбирать дело фаната-художника будут в Тушинском суде. Отметим, что по закону англичанина могут наказать штрафом от 3 до 10 тысяч рублей или обязательными работами до 160 часов к которым еще добавится трехлетний запрет на посещение российских стадионов.

В Мосгорсуде сообщают, что в Тушиснкий суд материалы дела от полиции пока не поступали.

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