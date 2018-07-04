2018-07-04T15:34:15+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Английскому болельщику, который оставил надпись на памятнике, могут дать 160 часов обязательных работ

20-летний вандал Холл Руфус принес свои извинения
Семен ЕЛЕНИН
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В полиции на вандала завели административное дело по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»В полиции на вандала завели административное дело по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На гражданина Великобритании, который вчера вечером повандальничал у стадиона «Спартак» в Москве, завели административное дело. Напомним, перед матчем Англия - Колумбия болельщики увидели, что на памятнике футболисту Федору Черенкову появилась надпись «England». Полицейские вычислили человека, который ее сделал, по камерам видеонаблюдения. Еще по ходу матча его вывели с трибун.

Задержанный - 20-летний британский болельщик Холл Руфус. Молодой человек принес свои извинения. После оформления документов его пока отпустили.

- По результатам проверки в отношении 20-летнего молодого человека возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Как стало известно «Комсомольской Правде», разбирать дело фаната-художника будут в Тушинском суде. Отметим, что по закону англичанина могут наказать штрафом от 3 до 10 тысяч рублей или обязательными работами до 160 часов к которым еще добавится трехлетний запрет на посещение российских стадионов.

В Мосгорсуде сообщают, что в Тушиснкий суд материалы дела от полиции пока не поступали.

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Чемпионат мира в России может похвастаться тем, что количество каких-либо серьезных инцидентов с участием болельщиков уверенно стремится к нулю. Красивую статистику попытались подпортить... британские фанаты. (подробности)

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