У болельщика из Колумбии украли кошелек с банковскими картами и сняли с них 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-04T18:47:15+03:00

Латиноамериканец узнал о пропаже, когда ему на телефон начали поступать SMS о списании крупных сумм

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Московские полицейские ищут воров, обчистивших болельщика сборной Колумбии. 45-летний мужчина прилетел в Москву, чтобы побывать на матче 1/8 финала против англичан. А накануне пошел прогуляться по центру города. Ходил, наслаждался видами и атмосферой большого футбольного праздника, общался с фанатами других сборных. И вдруг на его телефон начали приходить SMS-сообщения о том, что с банковских счетов начинают списываться крупные суммы. Мужчина - по карманам. А кошелька, в котором лежали банковские карты, нет! Он - в полицию. Написал заявление.

- Мужчина успел позвонить в свой банк, чтобы заблокировать карты, но преступникам удалось снять с них более 12 тысяч долларов, более 810 тысяч рублей по нынешнему курсу, - говорит источник в правоохранительных органах. - Потерпевший считает, что банковские карты у него украли во время прогулки по городу. Преступников ищут.

В этой истории латиноамериканца подвела привычка хранить бумажку с пин-кодами от карт в том же бумажнике.

Источники в полиции отмечают, что большинство заявлений иностранных туристов о пропаже личных вещей разбираются в течение нескольких часов. Чаще всего приезжие попросту где-то забывают свои сумки - в такси, кафе и даже метро. С начала чемпионата столичная полиция вернула найденное уже более чем тысяче рассеянных иностранцев.