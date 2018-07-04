От участия в выборах мэра столицы сами отказались 26 из 33 кандидатов

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-04T18:40:57+03:00

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В Москве завершился прием документов на регистрацию кандидатов в мэры столицы. Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.

Желающие баллотироваться на высокий пост должны были сдать необходимые документы до 18.00, вторника, 3 июля. До обозначенной даты это сделали семь из 30 ранее заявленных претендентов. Из них пятеро заявили о прохождении муниципального фильтра.

При этом подавляющее большинство выдвинутых кандидатами на должность мэра Москвы самостоятельно отказались от дальнейшего участия в выборах. Такое заявление «Интерфаксу» сделал сегодня, 4 июля, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

- Из 33 кандидатов 26 сами отказались от участия в выборах мэра Москвы, заявив об этом публично или не став предоставлять документы, - сказал Валентин Горбунов.

Кроме того, по его словам, один кандидат - Сергей Троицкий, лидер группы «Коррозия металла» - подал заявление о том, что собранные им в достаточном количестве подписи муниципальных депутатов и подписи избирателей были утром 3 июля уничтожены Никитой Джигурдой, «в связи с чем он просит продлить срок принятия документов, или зарегистрировать его без этих документов».

Среди семи кандидатов, представивших документы на регистрацию, пять - собрали необходимое для регистрации число подписей муниципальных депутатов. Это действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин.

Документы на регистрацию принес и еще один кандидат - Дмитрий Гудков от партии «Гражданская инициатива». Но ему удалось набрать только 76 из необходимых минимальных 110 подписей муниципальных депутатов. Во вторник, 3 июля, Мосгоризбирком также принял на проверку документы у Никиты Джигурды.

По закону для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и составить окончательный список кандидатов в мэры.