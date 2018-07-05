Наше Подмосковье. Борщевику - бой!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-05T02:44:40+03:00

19 тысяч гектаров очистят от борщевика уже в этом году. Фото: Сергей ГОРДЕЕВ

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В Подмосковье развернута широкомасштабная кампания по борьбе с борщевиком. Этот сорняк наверняка знают визуально даже городские жители - гигантские стебли с белыми зонтиками обычно растут вдоль дорог, на запущенных полях. Зачем его уничтожать? О, для этого есть как минимум две веские причины. Во-первых, борщевик - фототоксичное растение, на его листьях и стеблях содержатся эфирные масла, которые на солнце превращаются в настоящий яд и при прикосновении вызывают на коже ожоги второй степени, с жуткими волдырями. Каждое лето в подмосковные больницы доставляют десятки пострадавших. А во-вторых, сорняк оказался невероятно живучим - стоит только ему закрепиться в одной местности, как он начинает стремительно захватывать все новые и новые территории. Причем эти самые стебли с зонтиками порой вымахивают и в два, и в три человеческих роста.

Ситуация достигла таких масштабов, что впервые региональные власти приняли решение выделить из бюджета деньги на борьбу с борщевиком, будь он неладен. 300 миллионов рублей. Еще осенью 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что при формировании бюджета на 2018 год будут заложены средства на борьбу с ядовитым сорняком: «Мы предусмотрим в рамках реализации программы по борьбе с борщевиком соответствующее финансирование. Понятно, что без химикатов работа здесь не увенчается успехом. Поэтому мы подойдем к этому серьезно и основательно».

На портале «Добродел» было проведено народное голосование, жители области определили около 1500 участков, которые сильнее всего заросли сорняком.

В борьбе с борщевиком важна синхронность: одновременно и везде. Главное - до момента, когда растение начнет цвести и разбрасывать свои семена. Обычно это происходит в июле. Ветер потом разносит семена на новые территории. Интересно, что даже природные катаклизмы борщевику нипочем - он прекрасно себя чувствует и в 40-градусные морозы, и в 40-градусную жару. Извести его можно, только приложив серьезные человеческие усилия. Сначала эти стебли косят, потом территорию вскапывают, сжигают корни, а землю обрабатывают специальными реагентами.

Конкретно.

Борьба будет эффективной, если ее проводить, как говориться, по всем фронтам. Поэтому в Московской области собираются наказывать владельцев участков, которые не уничтожают борщевик. Рублем.

- Серьезный штраф предлагается ввести для собственников, которые не осуществляют борьбу с борщевиком на своих территориях, - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. - На сегодняшний момент пакет законопроектов подготовлен, мы находимся на стадии согласования со смежными органами. Рассчитываю, что до конца летнего сезона такой закон появится.

По словам Разина, штраф за такие нарушения может составить несколько десятков тысяч рублей.

- Это должно стать дополнительным стимулом к горе-собственникам, - отметил министр.

Власти Подмосковья ставят перед собой задачу полностью справиться с проблемой борщевика в течение пяти лет.

10 муниципалитетов, где сорняк заразил самые большие участки

ЭТО ВАЖНО!

Обнаружили заросли борщевика? Сообщить об этом властям вы можете с помощью портала «Добродел» (dobrodel.mosreg.ru). Выбираете категорию «Создать жалобу», затем - «Природа, экология». Далее указываете муниципалитет и ставите точку на карте, где растет сорняк. Внесете свой вклад в борьбу с борщевиком!