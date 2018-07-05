Футбольные болельщики оценили станции метро в Москве и выбрали самые красивые

СЕГОДНЯ 12:40 2018-07-05T12:45:09+03:00

Болельщики, попавшие в подземку на экскурсию, изучили исторические справки о станциях и выбрали пять самых красивых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На каждой из них для фанатов проводят экскурсии, в том числе на английском и китайском языках

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Столичный метрополитен славится своей незаурядностью не только в техническом плане, но и в эстетическом. Своды, увенчанные золотыми украшениями. Мозаика. Массивные люстры. Лепнина. И барельефы. Туристы ходят по станциям как по Британскому музею. Особенно это касается центра, где метро строилось еще до войны.

Например, «Маяковская». Знаменитый колонный зал, в котором каждая арка отделана нержавеющей сталью. И светильники, установленные в нишах свода. Эту станцию иностранные болельщики назвали одной из самых красивых.

Накануне они составили целый список. Точнее, не они, а французские архитекторы. А фанаты голосовали, выставляя, словно в «Одноклассниках», оценки. В итоге в пятерку самых красивых станций вошли «Комсомольская» (Сокольническая линия), «Маяковская» (Замоскворецкая), «Парк Победы» (Арбатско-Покровская), «Таганская» (Кольцевая) и «Пушкинская» (Таганско-Краснопресненская).

Болельщики, попавшие в подземку на экскурсию, скачали мобильное приложение «Метро Москвы» и с его помощью изучили исторические справки о станциях.

На официальном сайте столичного правительства напоминают, что во время чемпионата мира по футболу экскурсии для туристов проводят на русском и английском языках (для китайцев есть отдельный аудиогид). Посетителям рассказывают не только о старых станциях, но и совсем свежих (не только метро, но и МЦК).

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