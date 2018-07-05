Москвичи могут бесплатно провериться на рак

СЕГОДНЯ 14:32 2018-07-05T17:24:00+03:00

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В эту субботу, 7 июля, в столичных районных поликлиниках врачи проведут москвичам бесплатное обследование на рак. Желающие без предварительной записи и направлений смогут сдать анализы крови для выявления предрасположенности к раку молочной железы и яичников (у женщин) и наличию признаков рака предстательной железы (у мужчин). Кровь берут из вены, причем приходить натощак необязательно. Результаты можно будет получить по электронной почте или в своей поликлинике. Полный список адресов поликлиник, где можно пройти обследование, вывешен на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Программу по ранней диагностике онкозаболеваний запустили Департамент здравоохранения Москвы и Московский клинический научный центр имени Логинова. Акция будет проходить каждую неделю по субботам с 7 июля по 22 сентября в городских поликлиниках в каждом округе столицы.

- Мы постоянно проводим подобные обследования, во время которых у москвичей есть возможность проверить свое здоровье, в том числе и пройти онкоскрининг, – сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - В марте этого года за два дня скрининговое обследование на предрасположенность к раку молочной железы и раку яичников, а также на наличие признаков рака простаты прошли почти 16 тысяч москвичей. Всего из 3361 мужчины рак предстательной железы был выявлен в 47 случаях, при этом, у 39 человек заболевание обнаружено на начальной стадии. Все они старше 50 лет. Сейчас уже 45 мужчинам назначено лечение, а 17 человек прооперировано.

По его словам, из более чем 12 тысяч обследованных в марте женщин мутацию генов BRCA, способных спровоцировать развитие рака молочной железы и яичников, удалось «выловить» в 43 случаях.

- Эти пациентки направлены в клинику женского здоровья Московский клинический научный центр (МКНЦ) имени Логинова и 20 пациенток уже проконсультированы врачами клиники, - отметил Алексей Хрипун. - Сейчас уже диагностировано два случая рака молочной железы, женщины проходят необходимое лечение. Мы получили большое количество позитивных отзывов по этой программе и пожеланий москвичей о ее продолжении. В течение трех месяцев городские поликлиники будут принимать пациентов, которые хотят пройти онкоскрининг. Все обследования и консультации по программе бесплатны для горожан.

Специалисты напоминают, что рак молочной железы у женщин и рак предстательной железы у мужчин относятся к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний. Рак яичников менее распространен, но трудно диагностируется, и до 60% случаев выявляется на 3 - 4-й стадии. При этом выявление любых злокачественных опухолей на начальных стадиях дает возможность полного излечения.

«Современным и эффективным способом установить предрасположенность или присутствие признаков этих заболеваний является анализ крови на наличие мутаций генов BRCA1 и BRCA2 (рак молочной железы, рак яичников) и ПСА (простатический специфический антиген), повышенный уровень которого может говорить о вероятном развитии рака простаты», - отметил главный онколог Москвы Игорь Хатьков.