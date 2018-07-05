МГИК определил стандарт «дачного» избирательного участка

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-05T17:28:31+03:00

Каждый из них будет оборудован видеонаблюдением

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Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии (МГИК) по образованию избирательных участков за пределами столицы утвердила стандарт «дачного» избирательного участка. Решение было принято на выездном заседании рабочей группы, где ее члены детально изучили образцы «модульных» избирательных участков.

ОТСЛЕЖИВАТЬ КАЖДЫЙ ШАГ

- Рабочая группа утвердила стандарт загородного избирательного участка - с учетом рекомендаций Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, - пояснил руководитель рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - В первую очередь на загородных избирательных участках должно быть обеспечено видеонаблюдение. Предложенный образец «модульного» избирательного участка оптимально позволяет вести видеонаблюдение и отслеживать все происходящее на участке в день голосования.

Выбранный рабочей группой образец «модульного» избирательного участка полностью соответствует утвержденному в ходе выездного заседания стандарту загородного избирательного участка, а значит, московскому стандарту выборов.

- Избирательный участок соответствует и тем критериям, которые предлагала рабочая группа для такого участка, и нормативным документам Центральной избирательной комиссии, - пояснил секретарь рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами Москвы, член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. - Во-первых, установлены видеокамеры в двух углах, то есть ни один угол этого помещения не остается без обзора. Во-вторых, есть места для членов избирательных комиссий и наблюдателей. Есть и техническая зона, там будет принтер для того, чтобы можно было печатать необходимые документы. А самое главное, что такие «модульные» участки удобно располагать во всех тех местах, в которых предварительно будут организованы избирательные участки. Площадь «модульного» участка составляет 25 кв. м.

«УДОБЕН ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ»

В свою очередь, член рабочей группы, редактор портала «Справочник наблюдателя», Станислав Рачинский отметил, что представленный образец избирательного участка обеспечит комфортное голосование на выборах мэра Москвы для тех, кто находится на дачах.

- Представленный образец «модульного» избирательного участка в первую очередь удобен для избирателей. Он полностью соответствует нашим требованиям, наблюдатели смогут комфортно работать, вне зависимости от удаленности избирательного участка от Москвы», - сообщил политический активист.

Напомним, решение о создании возможности для голосования на выборах мэра Москвы по месту пребывания было принято в мае депутатами Мосгордумы.

Напомним, благодаря корректировке избирательного законодательства теперь москвичи, которые находятся в день выборов Мэра Москвы за пределами города, смогут проголосовать по месту нахождения. 17 мая Мосгордума приняла закон о создании избирательных участков за пределами столицы. На официальном портале мэра Москвы запущен специальный сервис для сбора предложений от москвичей по созданию избирательных участков за пределами города. При Московской городской избирательной комиссии была сформирована рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами столицы.