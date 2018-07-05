2018-07-05T17:43:17+03:00
Общество

Собянин: «БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире»

Новое кольцо планируют достроить до 2022 года
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Глава города напомнил, что с помощью БКЛ москвичам станет проще ездить по городуГлава города напомнил, что с помощью БКЛ москвичам станет проще ездить по городуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Одним из главных проектов строительства метро в Москве сейчас стала Большая кольцевая линия (БКЛ). Первый участок уже запустили в феврале 2018 года. Это маршрут длиной 10,5 километров, на котором находятся пять станций - «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр».

«Большая кольцевая линия московского метро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 километров у нас против 57 километров в Пекине», - написал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 5 июля, на своей странице в Twitter.

В своем сообщении глава города напомнил, что с помощью БКЛ москвичам станет проще ездить по городу.

«Но самое важное - БКЛ сделает районы Москвы ближе, дорогу короче, разгрузит для всех центральную часть метро, - добавил Собянин. - К БКЛ можно будет присоединить новые радиусы и сделать метро еще доступнее».

Длина Большой кольцевой линии - 69 километров. На ней будет 31 станция. На большинстве из них появятся пересадки на другие станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Строительство планируют завершить в 2021 - 2022 годах. Ожидается, что после полноценного запуска БКЛ по ней будут ездить до 380 миллионов человек в год.

КСТАТИ

Первые дни работы Большой кольцевой линии: Фанаты атаковали станцию «ЦСКА», а пассажиры запутались в навигации

С утра в понедельник на только что открывшихся станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро было пустовато (это пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелипиха", "Деловой центр"). Сначала шли официальные мероприятия, зато после обеда народ подтянулся. Были и пассажиры, и просто любопытные. Но все рекорды побили коллекционеры карты «Тройка»и фанаты ЦСКА (подробности)

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