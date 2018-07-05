"Сжуем за Родину!": известные фанаты в кокошниках угостят сосисками в ГУМе

СЕГОДНЯ 20:40 2018-07-05T21:59:46+03:00

С героями самого свежего "интернет-мема" можно будет сфотографироваться Фото: Личный архив

Что нужно сделать, чтобы получить футболку и фотографию

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"Троица в кокошниках" перед матчем Россия-Хорватия устроит акцию "Сжуем за Родину!" в поддержку нашей сборной. Речь о знаменитых болельщиках в кокошниках, которые во время матча поедали хот-доги на трибуне "Лужников" и за считанные дни стали настоящими звездами рунета.

С героями самого свежего "интернет-мема" 6 июля в 11.00 можно будет сфотографироваться в ГУМе возле фонтана.

Но на селфи дело не ограничится. В ГУМе можно будет приобрести "Набор Победы" - супер лимитированный тираж футболок c портретом троицы болельщиков и слоганом "Сжуем за Родину!" и, конечно, русские кокошники. Каждый покупатель "Набора Победы" еще и получит в подарок сосиску в тесте.

- Культура поддержки любимой команды у всех гостей чемпионата разная: европейцы поют песни, африканцы используют назойливые вувузелы, мы же предлагаем новый формат, по-настоящему, по-русски, все вместе "Сжуем за Родину". Атмосферу мероприятия дополнит бодрые музыкальные треки и видео ролики всех голов российской сборной на чемпионате, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-слкжбе ГУМа.

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