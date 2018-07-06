На Пятницкой улице в центре Москвы загорелся четырехэтажный дом

СЕГОДНЯ 00:14 2018-07-06T01:23:10+03:00

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В центре Москвы на Пятницкой улице горит жилой четырехэтажный дом. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в ГУ МЧС Москвы.

- В 22 часа 36 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Пятницкой улице. Горит дом 43, строение 3. Это четырехэтажный жилой дом. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Москве.

holodmir #пожар в Замоскворечье! Уже минут 40. Огонь не отступает! #москва

Эвакуацию проводить не пришлось, так как до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 20 человек.

- Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется, - говорят спасатели.

- А пожар уже локализовали? - спрашиваю.

- Еще нет.

В 0.42 спасатели сообщили, что площадь пожара увеличилась в два раза - до 400 квадратных метров.

- По уточненным данным, возгорание происходит на третьем, четвертом этажах и кровле жилого дома, - прокомментировали в ГУ МЧС по Москве. - Пожарным удалось спасти с 4-го этажа двух человек.

На месте пожара уже развернули лабораторию Главного управления МЧС России по г. Москве. Очевидцы сообщили, что запах гари ощущался даже в метро на станции "Павелецкая".

Пожар был локализован в 0.45. ПДК загрязняющих веществ в воздухе не зафиксирована.

СПРАВКА

Дом 43, строение 3, на Пятницкой улице. Это район Замоскворечье. Жилой кирпичный дом 1913 года. В доме деревянные перекрытия. В нем всего 30 квартир, 8 нежилых помещений. Проживает около 100 человек. В доме находится студия йоги, несколько салонов красоты, тур-агентство, визовый центр стран Азии, а также магазин с декором из пенопласта.