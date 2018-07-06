Где в Москве поболеть за наших: Не фан-зоной единой

СЕГОДНЯ 02:13 2018-07-06T02:15:59+03:00

Смотрим матчи в компании и на большом экране в лучших фан-зонах Москвы. Фото: Алиса ТИТКО

Эпохальное событие для российских болельщиков - матч 1/4 финала между Россией и Хорватией пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи. Рассказываем, где смотреть игру в столице

Изменить размер текста: A A

СТАДИОН «СПАРТАК»: ВОСЕМЬ ЭКРАНОВ

В Москве работает одна официальная фан-зона на Воробьевых горах (см. «Важно!»). Но желающих посмотреть футбол на большом экране в шумной компании болельщиков с каждым днем все больше. Поэтому столичные власти решили открыть еще одну масштабную площадку - около стадиона «Спартак», на севере столицы. Она начнет работать 7 июля в 14.00.

Как обещает мэрия, там будет установлено 8 экранов.

Где: Волоколамское шоссе, 69 (стадион «Спартак»). Примерно в 10 минутах ходьбы от станции метро «Спартак».

Как попасть: Вход свободный, но приезжать советуют заранее.

НОВЫЙ АРБАТ: НА ГАЗОНЕ

На Новом Арбате к мундиалю открылся временный музей FIFA. Внутри - амфитеатр с искусственным газоном, а матчи транслируют на большом круглом экране. Все бесплатно. Вместимость 100 - 120 человек, свободные места еще есть. Также в музее можно посмотреть выставку «Творцы истории», посвященную легендарным футболистам со всего земного шара.

Где: Новый Арбат, 21, стр. 1 (м. «Смоленская»).

Как попасть: Необходимо записаться на сайте hyundai.ru (раздел «Motorstudio»).

В музее FIFA можно посмотреть не только матч, но и футбольную выставку.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИНСТИТУТ «СТРЕЛКА»: ПЛЮС БАР

Здесь амфитеатр побольше - вместимость до 200 человек. Плюс зрительный зал, в котором перед большим экраном установлены 600 стульев. Рядом, в баре, можно выпить и перекусить.

К мундиалю здесь подготовили целую учебную программу: в разные дни футболисты, комментаторы и дизайнеры рассказывают о чемпионате с научной точки зрения. Например, о тайных смыслах в дизайне спортивной формы.

Полный календарь - на сайте strelka.com. За просмотр игр и выступления спикеров денег с болельщиков не берут.

Где: Берсеневская набережная, 14/5 (м. «Кропоткинская»).

Как попасть: Регистрация откроется за день до игры, 6 июля в 12.00, на странице бара в соцсетях (facebook.com/barstrelka/, раздел «События»).

МУЗЕЙ МОСКВЫ: СПОРТИВНАЯ БАЗА

Во дворе музея открылась спортивная база - здесь на огромном экране показывают все матчи, а для фанатов установили настоящие трибуны. На особо важных играх зрители рассаживаются еще и на небольшом искусственном футбольном поле.

На территории музейного комплекса также работает база «Адидас», где можно бесплатно поиграть в футбол, настольный теннис, поучаствовать в различных мастер-классах. А в самом музее открыта выставка в честь чемпионата (билет - 100 рублей).

Единственный минус - здесь туговато с едой, есть только фаст-фуд, но хот-доги и колу быстро разбирают. Так что захватите перекус с собой.

Где: Зубовский бульвар, 2 (м. «Парк культуры»).

Как попасть: Вход свободный, но прийти советуют заранее, так как желающих много. Дети до 14 лет только в сопровождении взрослых..

«МОСКВА-СИТИ»: ВЫШЕ ВСЕХ

Следить за игрой можно на двух больших экранах - на 56-м этаже в музейном баре «Высотка». Стол придется забронировать заранее, свободные места еще есть. Цены в баре: коктейль - от 400 - 500 рублей.

Где: Башня «Империя». «Москва-Сити», Пресненская набережная, дом 6, строение 2, 3-й подъезд (м. «Выставочная», «Деловой центр»).

Как попасть: Забронировать столик по телефону +7 495 208 56 56.

КСТАТИ

А можно и кинозал снять!

Самые взыскательные болельщики могут снять целый зал в кинотеатре. Например, в «Москве» аренда зала на 7 человек будет стоить 32 тысячи рублей, то есть почти 5 тысяч на одного человека.

Где: ул. Охотный Ряд, 2 (м. «Охотный Ряд»).

Бронирование по тел. +7 495 154-21-13.

ВАЖНО!

На Воробьевы горы приезжайте заранее

Знаменитая фан-зона по-прежнему остается главным местом притяжения футбольных болельщиков. Несмотря на то, что она вмещает до 25 тысяч человек, мест на всех не хватает. Поэтому приезжайте заранее: опытные болельщики советуют быть на месте часа за три до начала матча. На входе проверяют сумки, отбирают бутылки с водой.

Обратите внимание: ближе к началу матча поезда проезжают станцию «Воробьевы горы» без остановки - из-за нехватки мест в фан-зоне. Пользуйтесь бесплатными автобусами от станции «Киевская» или такси.

В хорватской фан-зоне трансляции смотрят обычно не больше 2000 человек. Но 7 июля ожидается настоящий ажиотаж.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ЕЩЕ

«Музеон»: За Россию - в «логове хорватов»

Алиса ТИТКО

Посмотреть очередной «валидольный» матч можно в самой необычной фан-зоне: почти в «логове врага» - на хорватской площадке в «Музеоне». Там все украшено красно-белыми квадратами - расцветка футбольной формы хорватов. Но это не должно смущать, а наоборот, придавать азарта. На протяжении всего чемпионата мира здесь на большом экране показывали трансляции многих матчей, максимально собиралось около 2 тысяч человек. На матч 7 июля точно придут в разы больше.

Приходить в фан-зону можно уже с 11.00, так как здесь стартует «Папа-фест». Организуют турнир по киберфутболу, по кикеру, мастер-классы по зумбе, выступит хорватский ансамбль «Ситан вез», а также российские артисты. Детей будут ждать площадки с настольным футболом и электронные автоматы. А взрослых - продажа безалкогольного пива.

- Со своим пивом, напитками и едой пройти на площадку не разрешат, - предупреждают организаторы.

ГДЕ: Крымский Вал, 10. Парк «Музеон» (м. «Парк культуры»). Площадка у главного входа в Центральный дом художника.

КОГДА: площадка открыта с 11.00 до 23.00 ежедневно.

СТОИМОСТЬ: вход и все мероприятия на территории бесплатные.