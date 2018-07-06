Где в Москве поболеть за наших: Не фан-зоной единой
СТАДИОН «СПАРТАК»: ВОСЕМЬ ЭКРАНОВ
В Москве работает одна официальная фан-зона на Воробьевых горах (см. «Важно!»). Но желающих посмотреть футбол на большом экране в шумной компании болельщиков с каждым днем все больше. Поэтому столичные власти решили открыть еще одну масштабную площадку - около стадиона «Спартак», на севере столицы. Она начнет работать 7 июля в 14.00.
Как обещает мэрия, там будет установлено 8 экранов.
Где: Волоколамское шоссе, 69 (стадион «Спартак»). Примерно в 10 минутах ходьбы от станции метро «Спартак».
Как попасть: Вход свободный, но приезжать советуют заранее.
НОВЫЙ АРБАТ: НА ГАЗОНЕ
На Новом Арбате к мундиалю открылся временный музей FIFA. Внутри - амфитеатр с искусственным газоном, а матчи транслируют на большом круглом экране. Все бесплатно. Вместимость 100 - 120 человек, свободные места еще есть. Также в музее можно посмотреть выставку «Творцы истории», посвященную легендарным футболистам со всего земного шара.
Где: Новый Арбат, 21, стр. 1 (м. «Смоленская»).
Как попасть: Необходимо записаться на сайте hyundai.ru (раздел «Motorstudio»).
В музее FIFA можно посмотреть не только матч, но и футбольную выставку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ИНСТИТУТ «СТРЕЛКА»: ПЛЮС БАР
Здесь амфитеатр побольше - вместимость до 200 человек. Плюс зрительный зал, в котором перед большим экраном установлены 600 стульев. Рядом, в баре, можно выпить и перекусить.
К мундиалю здесь подготовили целую учебную программу: в разные дни футболисты, комментаторы и дизайнеры рассказывают о чемпионате с научной точки зрения. Например, о тайных смыслах в дизайне спортивной формы.
Полный календарь - на сайте strelka.com. За просмотр игр и выступления спикеров денег с болельщиков не берут.
Где: Берсеневская набережная, 14/5 (м. «Кропоткинская»).
Как попасть: Регистрация откроется за день до игры, 6 июля в 12.00, на странице бара в соцсетях (facebook.com/barstrelka/, раздел «События»).
МУЗЕЙ МОСКВЫ: СПОРТИВНАЯ БАЗА
Во дворе музея открылась спортивная база - здесь на огромном экране показывают все матчи, а для фанатов установили настоящие трибуны. На особо важных играх зрители рассаживаются еще и на небольшом искусственном футбольном поле.
На территории музейного комплекса также работает база «Адидас», где можно бесплатно поиграть в футбол, настольный теннис, поучаствовать в различных мастер-классах. А в самом музее открыта выставка в честь чемпионата (билет - 100 рублей).
Единственный минус - здесь туговато с едой, есть только фаст-фуд, но хот-доги и колу быстро разбирают. Так что захватите перекус с собой.
Где: Зубовский бульвар, 2 (м. «Парк культуры»).
Как попасть: Вход свободный, но прийти советуют заранее, так как желающих много. Дети до 14 лет только в сопровождении взрослых..
«МОСКВА-СИТИ»: ВЫШЕ ВСЕХ
Следить за игрой можно на двух больших экранах - на 56-м этаже в музейном баре «Высотка». Стол придется забронировать заранее, свободные места еще есть. Цены в баре: коктейль - от 400 - 500 рублей.
Где: Башня «Империя». «Москва-Сити», Пресненская набережная, дом 6, строение 2, 3-й подъезд (м. «Выставочная», «Деловой центр»).
Как попасть: Забронировать столик по телефону +7 495 208 56 56.
КСТАТИ
А можно и кинозал снять!
Самые взыскательные болельщики могут снять целый зал в кинотеатре. Например, в «Москве» аренда зала на 7 человек будет стоить 32 тысячи рублей, то есть почти 5 тысяч на одного человека.
Где: ул. Охотный Ряд, 2 (м. «Охотный Ряд»).
Бронирование по тел. +7 495 154-21-13.
ВАЖНО!
На Воробьевы горы приезжайте заранее
Знаменитая фан-зона по-прежнему остается главным местом притяжения футбольных болельщиков. Несмотря на то, что она вмещает до 25 тысяч человек, мест на всех не хватает. Поэтому приезжайте заранее: опытные болельщики советуют быть на месте часа за три до начала матча. На входе проверяют сумки, отбирают бутылки с водой.
Обратите внимание: ближе к началу матча поезда проезжают станцию «Воробьевы горы» без остановки - из-за нехватки мест в фан-зоне. Пользуйтесь бесплатными автобусами от станции «Киевская» или такси.
В хорватской фан-зоне трансляции смотрят обычно не больше 2000 человек. Но 7 июля ожидается настоящий ажиотаж.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ЧТО ЕЩЕ
«Музеон»: За Россию - в «логове хорватов»
Алиса ТИТКО
Посмотреть очередной «валидольный» матч можно в самой необычной фан-зоне: почти в «логове врага» - на хорватской площадке в «Музеоне». Там все украшено красно-белыми квадратами - расцветка футбольной формы хорватов. Но это не должно смущать, а наоборот, придавать азарта. На протяжении всего чемпионата мира здесь на большом экране показывали трансляции многих матчей, максимально собиралось около 2 тысяч человек. На матч 7 июля точно придут в разы больше.
Приходить в фан-зону можно уже с 11.00, так как здесь стартует «Папа-фест». Организуют турнир по киберфутболу, по кикеру, мастер-классы по зумбе, выступит хорватский ансамбль «Ситан вез», а также российские артисты. Детей будут ждать площадки с настольным футболом и электронные автоматы. А взрослых - продажа безалкогольного пива.
- Со своим пивом, напитками и едой пройти на площадку не разрешат, - предупреждают организаторы.
ГДЕ: Крымский Вал, 10. Парк «Музеон» (м. «Парк культуры»). Площадка у главного входа в Центральный дом художника.
КОГДА: площадка открыта с 11.00 до 23.00 ежедневно.
СТОИМОСТЬ: вход и все мероприятия на территории бесплатные.