Версия пожара на Пятницкой: у выпивающего жильца взорвался кондиционер

СЕГОДНЯ 09:59 2018-07-06T10:24:02+03:00

Еще до прибытия первых пожарных команд из дома самостоятельно выбрались около двадцати жильцов. Еще два человека оказались отрезаны густым дымом от лестницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Ночное ЧП в центре Москвы только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Около 22:30 в дежурную часть МЧС начали поступать звонки очевидцев: на Пятницкой улице загорелся дом.

- Люди говорили, что сначала услышали то ли громкий хлопок, то ли взрыв, а потом из окна на третьем этаже показался открытый огонь, - сообщил «КП» источник в экстренных службах Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/658997" frameborder="0"></iframe> Пожар на Пятницкой.

Горел четырехэтажный дом по адресу Пятницкая, 43, строение 3. Зданию больше ста лет, его возвели в 1913-м. Сейчас здесь 32 жилые квартиры. Тихий проулок в историческом центре Москвы…

Еще до прибытия первых пожарных команд из дома самостоятельно выбрались около двадцати жильцов. Еще два человека оказались отрезаны густым дымом от лестницы подъезда, их вывели пожарные.

- Серьезно пострадавших нет, только пара человек надышались угарным газом, им была оказана медицинская помощь. Но серьезных последствий для здоровья нет, - говорит источник.

Между тем, пожар очень быстро распространялся на все новые площади - по деревянным перекрытиям старого дома. В итоге огнем оказались охвачены третий и четвертый этажи, а также крыша.

- Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, - сообщают в МЧС.

На место пожара на Пятницкой прибыл заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, глава московского управления МЧС Илья Денисов. Эвакуированным жильцам были предложены места в гостиницах.

Тушение осложнялось тем, что в этой части города очень плотная старая застройка и пожарным машинам было сложно подобраться к зданию. Из-за большого количества спецтехники на Пятницкой возник автомобильный затор.

- В 00:45 пожар был локализован, а в 01:07 открытое горение удалось ликвидировать, - комментируют в МЧС.

Сейчас в здании проводится разбор завалов. Спасатели подтверждают, что очаг пожара находился на третьем этаже. Когда все будет более-менее расчищено, в доме начнут работать дознаватели, которые должны будут в итоге назвать причину возгорания. Но по предварительной версии это могло быть возгорание из-за неисправности бытовой техники.

- По словам жильцов, в той самой квартире на третьем этаже живет мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, - заявил наш источник. - Соседи говорят, что он недавно жаловался на проблемы с кондиционером. Однако точную причину пожара можно будет озвучить только после заключения экспертов.