2018-07-06T10:24:02+03:00
Происшествия

Версия пожара на Пятницкой: у выпивающего жильца взорвался кондиционер

Площадь пожара превысила 400 квадратных метров, огнем были объяты три этажа [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Еще до прибытия первых пожарных команд из дома самостоятельно выбрались около двадцати жильцов. Еще два человека оказались отрезаны густым дымом от лестницыЕще до прибытия первых пожарных команд из дома самостоятельно выбрались около двадцати жильцов. Еще два человека оказались отрезаны густым дымом от лестницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ночное ЧП в центре Москвы только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Около 22:30 в дежурную часть МЧС начали поступать звонки очевидцев: на Пятницкой улице загорелся дом.

- Люди говорили, что сначала услышали то ли громкий хлопок, то ли взрыв, а потом из окна на третьем этаже показался открытый огонь, - сообщил «КП» источник в экстренных службах Москвы.

Пожар на Пятницкой.

Горел четырехэтажный дом по адресу Пятницкая, 43, строение 3. Зданию больше ста лет, его возвели в 1913-м. Сейчас здесь 32 жилые квартиры. Тихий проулок в историческом центре Москвы…

Еще до прибытия первых пожарных команд из дома самостоятельно выбрались около двадцати жильцов. Еще два человека оказались отрезаны густым дымом от лестницы подъезда, их вывели пожарные.

- Серьезно пострадавших нет, только пара человек надышались угарным газом, им была оказана медицинская помощь. Но серьезных последствий для здоровья нет, - говорит источник.

Между тем, пожар очень быстро распространялся на все новые площади - по деревянным перекрытиям старого дома. В итоге огнем оказались охвачены третий и четвертый этажи, а также крыша.

- Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, - сообщают в МЧС.

На место пожара на Пятницкой прибыл заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, глава московского управления МЧС Илья Денисов. Эвакуированным жильцам были предложены места в гостиницах.

Тушение осложнялось тем, что в этой части города очень плотная старая застройка и пожарным машинам было сложно подобраться к зданию. Из-за большого количества спецтехники на Пятницкой возник автомобильный затор.

- В 00:45 пожар был локализован, а в 01:07 открытое горение удалось ликвидировать, - комментируют в МЧС.

Сейчас в здании проводится разбор завалов. Спасатели подтверждают, что очаг пожара находился на третьем этаже. Когда все будет более-менее расчищено, в доме начнут работать дознаватели, которые должны будут в итоге назвать причину возгорания. Но по предварительной версии это могло быть возгорание из-за неисправности бытовой техники.

- По словам жильцов, в той самой квартире на третьем этаже живет мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, - заявил наш источник. - Соседи говорят, что он недавно жаловался на проблемы с кондиционером. Однако точную причину пожара можно будет озвучить только после заключения экспертов.

holodmirholodmir
#пожар в Замоскворечье! Уже минут 40. Огонь не отступает! #москва
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