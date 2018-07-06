Версия пожара на Пятницкой: у выпивающего жильца взорвался кондиционер
Ночное ЧП в центре Москвы только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Около 22:30 в дежурную часть МЧС начали поступать звонки очевидцев: на Пятницкой улице загорелся дом.
- Люди говорили, что сначала услышали то ли громкий хлопок, то ли взрыв, а потом из окна на третьем этаже показался открытый огонь, - сообщил «КП» источник в экстренных службах Москвы.
Пожар на Пятницкой.
Горел четырехэтажный дом по адресу Пятницкая, 43, строение 3. Зданию больше ста лет, его возвели в 1913-м. Сейчас здесь 32 жилые квартиры. Тихий проулок в историческом центре Москвы…
Еще до прибытия первых пожарных команд из дома самостоятельно выбрались около двадцати жильцов. Еще два человека оказались отрезаны густым дымом от лестницы подъезда, их вывели пожарные.
- Серьезно пострадавших нет, только пара человек надышались угарным газом, им была оказана медицинская помощь. Но серьезных последствий для здоровья нет, - говорит источник.
Между тем, пожар очень быстро распространялся на все новые площади - по деревянным перекрытиям старого дома. В итоге огнем оказались охвачены третий и четвертый этажи, а также крыша.
- Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, - сообщают в МЧС.
На место пожара на Пятницкой прибыл заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, глава московского управления МЧС Илья Денисов. Эвакуированным жильцам были предложены места в гостиницах.
Тушение осложнялось тем, что в этой части города очень плотная старая застройка и пожарным машинам было сложно подобраться к зданию. Из-за большого количества спецтехники на Пятницкой возник автомобильный затор.
- В 00:45 пожар был локализован, а в 01:07 открытое горение удалось ликвидировать, - комментируют в МЧС.
Сейчас в здании проводится разбор завалов. Спасатели подтверждают, что очаг пожара находился на третьем этаже. Когда все будет более-менее расчищено, в доме начнут работать дознаватели, которые должны будут в итоге назвать причину возгорания. Но по предварительной версии это могло быть возгорание из-за неисправности бытовой техники.
- По словам жильцов, в той самой квартире на третьем этаже живет мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, - заявил наш источник. - Соседи говорят, что он недавно жаловался на проблемы с кондиционером. Однако точную причину пожара можно будет озвучить только после заключения экспертов.