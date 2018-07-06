В Подмосковье суд не стал сажать пенсионера, который хотел застрелить собаку, а убил случайно ее хозяина

СЕГОДНЯ 10:21 2018-07-06T10:25:42+03:00

Игорь Акимов (справа), его жена и двое детей. В таком же составе семья гуляла в тот роковой день. Фото из личного архива

Изменить размер текста: A A

Об этой трагедии в Дмитровском районе Московской области «Комсомольская правда» писала год назад. 61-летний местный бизнесмен Юрий Федурко выехал с молодой женой и двумя маленькими детьми на природу. В дачном поселке вышли на прогулку по берегу канала имени Москвы, и вдруг из кустов выскочила овчарка. Без поводка, без намордника. Пенсионер Федурко потом рассказывал полицейским: собака приблизилась на несколько метров и встала, разглядывая людей. Младшая дочь бизнесмена расплакалась. Тот, загородив собой семью, достал травматический пистолет «Оса», который несколько лет назад зарегистрировал для самозащиты. Собака зачем-то решила подойти еще ближе и Юрий Федурко недолго думая открыл огонь. Выстрелил дважды. Мимо. Пес убежал. Но через минуту появился его хозяин, 70-летний пенсионер.

Федурко и его жена потом говорили, что сосед кинулся на предпринимателя с кулаками. Началась потасовка с хватанием друг друга за руки. И вдруг «Оса» выстрелила еще раз. Резиновая пуля угодила владельцу собаки прямо в глаз. Вызвали скорую помощь, мужчину увезли в больницу. А через несколько дней он скончался.

На Юрия Федурко завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Статья серьезная. Срок - до 15 лет тюрьмы.

Но уже в суде Федурко и его адвокаты сумели доказать, что у него не было умысла причинить соседу вред, а пистолет выстрелил случайно, во время борьбы. Статью переквалифицировали на более легкую - «Причинение смерти по неосторожности». По ней максимальное наказание - до двух лет тюрьмы.

- Решением суда Юрию Федурко назначено наказание 1 год и 9 месяцев ограничения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» в Дмитровском суде.

По словам нашего собеседника в суде, главными смягчающими обстоятельствами стало то, что Федурко - человек уже пожилой, а на иждивении у него двое несовершеннолетних детей.

СПРАВКА «КП»

Что такое «ограничение свободы»? Осужденному с такой формулировкой предписано регулярно отмечаться в полиции по месту жительства, находиться по адресу прописки в ночные часы, не посещать увеселительные мероприятия, не выезжать за пределы своего региона. За злостные нарушения этого режима могут заменить оставшуюся часть срока отсидкой в реальной колонии.