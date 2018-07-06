2018-07-06T13:06:11+03:00
Общество

Сокольническую линию метро в Москве продлят еще на одну станцию

Но сначала откроют новый участок от «Саларьево» до «Столбово»
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Для строительства новой станции уже утверждена градостроительная документацияДля строительства новой станции уже утверждена градостроительная документацияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сокольническую линию метро в Новой Москве могут продлить еще на одну станцию после «Столбово». Об этом сегодня, 6 июля, сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

- Уже принято решение о строительстве новой станции «Новомосковская» после «Столбово», - сказал Петр Аксенов. - Длина перегона между этими станциями - около километра. Сейчас станция возводится фактически в чистом поле, это район перспективного комплексного развития, то есть здесь со временем появятся полноценные жилые кварталы.

По его словам, для строительства новой станции уже утверждена градостроительная документация. Но пока сроки запуска новой станции не называются.

Напомним, сейчас на Сокольнической линии строится ранее запланированный отрезок длиной 11 километров от станции «Саларьево» до станции «Столбово». На нем откроются четыре станции - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Например, в дизайне единственного вестибюля «Ольховой» использовали мотивы оригами. Постройка напоминает фигуры, сложенные из квадратных листов бумаги. А металлическая конструкция наземного вестибюля станции будет повторять форму бумажного самолетика. Похожие объемные фигуры подвесят и под потолком на платформе «Ольховой».

Как объясняют в стройкомплексе столицы, продление красной ветки в основном проходит по земле. А на небольших участках поезда поедут в тоннелях.

- Сейчас на станциях ведется отделка, строятся пешеходные переходы, монтируется инженерное оборудование, - рассказал Петр Аксенов. - До конца этого года планируем провести технический запуск поездов. Пассажирское движение здесь может быть открыто в начале следующего года.

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