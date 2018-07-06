Актриса из сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова после уличной потасовки попала в травмпункт

СЕГОДНЯ 15:36 2018-07-06T15:43:12+03:00

Актриса бросилась защищать подругу во время семейной ссоры Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Московская полиция проводит проверку после потасовки в одном из спальных районов Москвы. Как стало известно, ее невольной участницей стала актриса Евгения Осипова, известная зрителям ролями в сериалах «Карпов», «Закрытая школа» и «Доярка из Хацапетовки».

Как сообщают источники в правоохранительных органах, 32-летняя Осипова стала свидетельницей семейных разборок своей хорошей подруги с ее мужем. Когда мужчина замахнулся, чтобы нанести жене удар, актриса бросилась на выручку.

- Евгении Осиповой пришлось обращаться в травмпункт, врачи зафиксировали несколько синяков и ссадин, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Сама актриса не стала комментировать инцидент.

- Не хочу ничего говорить по этому событию. Извините. До свидания, - сказала Евгения дозвонившемуся ей корреспонденту «Комсомольской Правды».

Евгения Осипова родом из Тулы. Параллельно с кино она играла в театре «У Никитских ворот» и Театре Сатиры. Замужем за кинооператором Анатолием Симченко, который в частности работал над фильмом Данилы Козловского «Тренер». Несколько лет назад Осипова снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.