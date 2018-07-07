После матча Россия-Хорватия несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными

СЕГОДНЯ 10:10 2018-07-07T10:36:09+03:00

В Центре организации дорожного движения приносят водителям свои извинения и просят выбирать пути объезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

А общественный транспорт будет работать до трёх часов ночи

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Сразу после того, как наши сыграют с хорватами, в центре столицы перекроют несколько улиц (с 23.00 и до утра). Речь идёт о Тверской (от Бульварного кольца), Моховой (от Большой Никитской), Охотном Ряде, Театральном проезде до Неглинной, Ильинке и Варварке.

В Центре организации дорожного движения приносят водителям свои извинения и просят выбирать пути объезда.

На сайте столичного правительства также напоминают, что 7 июля продлят работу метро, Московского центрального кольца (МЦК), шаттлов до фан-зон (S2, S3, S8) 45 городских маршрутов наземного транспорта. Станции будут открыты до 03.00.

Футбольный матч Россия- Хорватия пройдёт сегодня, в субботу, на стадионе «Фишт» в Сочи. В Москве его можно посмотреть на двух фан-зонах - на Воробьевых горах и рядом со стадионом «Спартак».

МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ-ШАТТЛОВ

S2 «Метро «Ленинский проспект»

«Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах»

S3 «Метро «Аэропорт» - Метро «Сокол» - «Фестиваль болельщиков на стадионе «Спартак»

S8 «Метро «Киевская» - «Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах».

АВТОБУСЫ

Ночью по-прежнему будут ходить маршруты Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, а также Б, М10, 3Н и №15.

Продлят работу до 03.00: А, М3, М9, С10, Т7, Т39, № 1, 38, 57, 64, 67, 103, 111, 113, 122, 130, 158, 216, 255, 266, 526, 611, 631, 640, 661, 817, 851, 899, 904, 904к, 908, 911, троллейбусы №28, 70, трамваи №6, 39.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.