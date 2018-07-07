Перед игрой с хорватами на Москву обрушатся ливни

СЕГОДНЯ 11:11 2018-07-07T11:26:01+03:00

Если вы собираетесь смотреть футбол на фанзоне, берите с собой зонт. Ливень ожидается сильным Фото: Михаил ФРОЛОВ

За один вечер выпадет около 10 процентов месячной нормы осадков

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Важное сообщение для тех, кто планирует смотреть футбол на фанзонах. После обеда в столице ожидается серьезная гроза, порывистый ветер и ливни. Как рассказал «КП» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, погоду в субботу будет диктовать северно-атлантический циклон. А потому небо на протяжении дня будет облачным, а после обеда сверкающим от молний.

- При этом температура воздуха соответствует климатической норме, - рассказал синоптик. - В Москве от 22 до 24 градусов тепла. Это вполне комфортная температура. Давление также останется в норме - 738 мм ртутного столба.

Совет вытекает сам собой: если вы собираетесь смотреть футбол на фанзоне, берите с собой зонт. Ливень ожидается сильным. По предварительным данным, может выпасть около 10 процентов месячной нормы осадков.

Кстати, в Сочи, где сегодня российские футболисты сразятся с хорватскими, тоже идут дожди. Как сообщают в Гидрометцентре, треть месячной нормы уже выпало. Однако матчу это точно не помешает.