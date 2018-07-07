Перед игрой с хорватами на Москву обрушатся ливни
Важное сообщение для тех, кто планирует смотреть футбол на фанзонах. После обеда в столице ожидается серьезная гроза, порывистый ветер и ливни. Как рассказал «КП» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, погоду в субботу будет диктовать северно-атлантический циклон. А потому небо на протяжении дня будет облачным, а после обеда сверкающим от молний.
- При этом температура воздуха соответствует климатической норме, - рассказал синоптик. - В Москве от 22 до 24 градусов тепла. Это вполне комфортная температура. Давление также останется в норме - 738 мм ртутного столба.
Совет вытекает сам собой: если вы собираетесь смотреть футбол на фанзоне, берите с собой зонт. Ливень ожидается сильным. По предварительным данным, может выпасть около 10 процентов месячной нормы осадков.
Кстати, в Сочи, где сегодня российские футболисты сразятся с хорватскими, тоже идут дожди. Как сообщают в Гидрометцентре, треть месячной нормы уже выпало. Однако матчу это точно не помешает.