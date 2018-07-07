2018-07-07T12:40:07+03:00
Происшествия

Мару Багдасарян снова поймали без водительских прав

Гонщица в очередной раз не стала угонять от полицейских, остановилась и схлопотала штраф
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Теперь Маре грозит почти неподъемный штраф - 15 тысяч рублей. После такой кары вряд ли она снова сядет за рульТеперь Маре грозит почти неподъемный штраф - 15 тысяч рублей. После такой кары вряд ли она снова сядет за рульФото: Александр ГЛУЗ
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И вновь продолжается бой! И снова тот же сюжет! И Мара на тачке крутой! И прав водительских нет!..

Пожалуй, про эту девушку и впрямь можно сочинять песни или снимать фильмы. Ибо неустрашимая. Упрямая. И дерзкая.

Ночью на 3-й Магистральной улице (на севере Москвы) ее снова остановили полицейские. Багдасарян ехала на «Мерседесе» и угонять от сотрудников ДПС не стала. Те потребовали права, однако предъявить девушке было нечего.

- Пробив ее по базе данных, инспекторы выяснили, что водитель не имеет права управлять автомобилем, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного главка полиции. - Иномарку задержали и отправили на спецстоянку. А в отношении 24-летней москвички составили административный протокол.

Теперь Маре грозит почти неподъемный штраф - 15 тысяч рублей. После такой кары вряд ли она снова сядет за руль.

Хотя в марте этого года ее уже останавливали на том же «Мерседесе». Было это тоже ночью на Ленинградском проспекте. И, само собой, скандальная нарушительница была без водительского удостоверения. Мару лишили его на всю жизнь.

Напомним, в мае 2016 года она прославилась на всю страну, прокатившись на «Гелендвагене» с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым и еще двумя парнями. Друзья удирали от полиции, но все же была задержаны. За свое хулиганство они поплатились общественными работами и штрафами.

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