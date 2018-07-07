2018-07-07T13:43:43+03:00
Происшествия

Полицейские задержали охранника ЧОП, который украл у банка 10 млн рублей

Мужчина с табельным оружием скрывался в Подмосковье
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Мужчина никого не убил, никому не угрожал, а просто взял очередную партию денег у одного столичного банка и скрылсяМужчина никого не убил, никому не угрожал, а просто взял очередную партию денег у одного столичного банка и скрылсяФото: Олег ЗОЛОТО
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Пять дней назад в новостных лентах появилось любопытное сообщение о столичном охранннике, укравшем крупную сумму денег. Мужчина никого не убил, никому не угрожал, а просто взял очередную партию денег у одного столичного банка и скрылся в неизвестном направлении. Сумма внушительная - 10 миллионов рублей.

Сотрудники полиции немедленно объявили его в розыск и вот 7 июля, наконец, задержали. Охранник по имени Аркадий находился в Подмосковье, где и проживал, и за эти дни не успел потратить награбленное.

В пресс-службе столичного главка подробностей о злоумышленнике не сообщают, однако факт задержания «КП» подтвердили.

По некоторым данным, в руки полицейским он попался недалеко от собственного дома. При себе имел табельное оружие, которым, к счастью, ни до, ни во время задержания не воспользовался. Одна из причин, которая толкнула Аркадия на преступление, долги. Мужчина взял несколько кредитов в банке, а вовремя отдать не смог.

Напомним, в марте этого года в Москве задержали водителя инкассаторской машины, который украл почти пять миллионов рублей в тот момент, пока напарник пил кофе. Это произошло на улице Золоторожский Вал. Задержали 31-летнего мужчину также в Подмосковье - в Каширском районе.

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