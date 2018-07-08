Матч Россия - Хорватия: как улица Никольская болела за наших
Месье Ривера, французский скрипач мексиканского происхождения, играет «Деспасито». Это значит, пока не забили. Ривера обещал. Если забьют наши, он даст знать.
Болельщики танцуют. Сыплют конфетти и пытаются подпевать хором: «советский дядя»...«Деспасито».... «фаворито!»
Тех, кто решил провести матч не дома, у телевизоров, а здесь, на Никольской - немало. Но если болельщики во время матча на улице, это не значит, что они не следят за матчем.
«Идёт с Хорватией игра. Как тяжело смотреть. Стакан, где было двести грамм - уменьшился на треть», - написал в ФБ один поэт, который предпочёл остаться дома.
Болельщики в центре Москвы следили за игрой наших в Сочи.Фото: Евгения СУНДУКЯН
Здесь, на Никольской, стаканы есть не у всякого. В кафешках, где транслируют футбол - давно закончились свободные места. Те, кто не танцуют - обступили веранды плотным кольцом. Время от времени в кольцо людей выходит официантка и на всякий случай объявляет счёт: пока ноль:ноль.
Никольская замирает. Вздрагивает и одновременно с криком «гол» и кряканьем вувузел скрипач начинает играть «Катюшу». Как и обещал. «Катюша» переходит в «Дубинушку»: «эй ухнем. Эй ухнем. Ещё разик».
Они ещё не знаю, что «ещё разик» случится только в конце игры. А пока - снова «Деспасито».
Чернокожий болельщик в красной ушанке танцует, размахивая флагом, как платочком. Кричит «Россия» и протягивает ладошку.
Похоже, сегодня иностранцы решили восполнить потраченное за снятые по диким ценам квартиры, за поездки втридорога и прочее и прочее.
Фанатам делали аквагрим в центре Москвы.Фото: Евгения СУНДУКЯН
Почему-то человек в майке Аргентины продаёт ушанки.
Почему-то уругваец с баночками краски рисует флаги России на щеках...
Впрочем, наши тоже рисуют. Художник с тремя заветными баночками синей, белой, красной краской - на каждой лавочке.
Девушка, флаг России. Сто рублей.
- У меня нет наличных, - отвечаю совершенно честно.
Эх, ну что с вами делать, давайте так нарисую. Без денег. В честь гола.
Девушку зовут Лиля Абдуллина. Безвозмездно, то есть даром, она рисует мне флаг на щеке.
В честь первого гола - флаги
По мере роста чувства единства и гордости раскупаются флаги России - до 700 рублей. Вувузелы - до 400. Ну конечно, кокошник. Цена за красные драповые экземпляры, расшитые бисером - доходит до семисот рублей, а кое-где и до полутора тысяч.
Но многие побеспокоились раздобыть чепец загодя и щеголяют в красных, картонных или белых, самодельных. Демонстративно поедают шаурму.
Но и другие головные уборы присутствуют. Бурятские болельщицы приманивают удачу высокими колпаками. Человек в золотой чалме, с золотыми зубами, даёт желающим золотой микрофон. В него можно крикнуть «Россия вперед».
Игра Россия - Хорватия, к сожалению, стала последней для нас на ЧМ-2018.Фото: Евгения СУНДУКЯН
Но перед самым финалом, перед серией пенальти, музыка стихает.
На Никольской наступает тишина, как в библиотеке.
«На случай если победит Хорватия и мрак падет на город и село - уж темное себе пошила платье я. А если наши - выйду без него», - предупреждала в фейсбуке поэтесса Светлана Хромова.
Многие пообещали что-то подобное. Наталья Банникова, скажем, божилась показать на всю Никольскую бюст («он у меня шестого размера», - интриговала женщина). Перед серией пенальти вместо бюста женщина показывает футбол. Каждый, кто имеет айфон, в три моменты вдруг проникается духом соборности. Смотреть трансляцию одному неинтересно. Подняв телефоны повыше, одни граждане показывают другим, что творится в Сочи на поле.
Самая большая толпа у Натальи Банниковой и Елены Ильиной. Девушки подготовились основательно. Ведут показ сразу с двух больших экранов (если зависнет один телефон, можно смотреть в другой), кроме селфи-палок предусмотрительные дамы принесли динамик. Но главное - застолбили отличное место. Урна напротив магазина «Новая заря» почему-то даёт бесперебойный интернет. Лучший интернет на всей Никольской. «Мусорка коннектед пипл - шутят иностранные болельщики».
Вторая обширная очередь у узбекской группы. Интернет у них хуже, но зато ребята так бурно реагируют, что пройти мимо невозможно.
Скандируют с восточным акцентом «Нуженгол», «Акинфеев». Кричат: «Мы за Россию-матушку». И - едва не рвут от отчаяния свой узбекский флаг.
«Сосед за стенкой бьет жену, а я вот холостой», - резюмировал поэт итоги матча. Может быть, дома болелось обиднее. Никольская все равно счастлива. «Спасибо, парни, за классный футбол», - говорит художник российских флагов. - Это лучшая игра. Все только начинается.
«Впервые после проигрыша нам не хочется ругать нашу сборную», - говорит Наталья Банникова.
«Я думала, случится чудо. Будет добавочный пенальти», - рассуждает старушка- болельщица.
«Ну ничего, мы отдали хорватам долг за Англию», - машет руками болельщик в синем парике.
Девушка просит телефон у незнакомого юноши:
- Можно мне позвонить с вашего? Мой разрядился. Господи, ну какой вы доверчивый. Так нельзя. Алло, мама? Я с чужого телефона. Я еду.
Юная болельщица бросается на шею полицейского у метро:
- Мальчики, ну как же жаль. А мы все равно молодцы. И вы молодцы. Оставайтесь всегда такими хорошими.
Фанаты смотрели игру Россия - Хорватия любыми доступными способами.Фото: Евгения СУНДУКЯН
Музыканты играют специальные песни в честь матча: «Села батарейка» и «Я ухожу, ухожу красиво».