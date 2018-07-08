Матч Россия - Хорватия: как улица Никольская болела за наших

СЕГОДНЯ 08:40 2018-07-08T09:08:19+03:00

Корреспондент "КП" следила за главной игрой в истории российского футбола в центре столицы

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Месье Ривера, французский скрипач мексиканского происхождения, играет «Деспасито». Это значит, пока не забили. Ривера обещал. Если забьют наши, он даст знать.

Болельщики танцуют. Сыплют конфетти и пытаются подпевать хором: «советский дядя»...«Деспасито».... «фаворито!»

Тех, кто решил провести матч не дома, у телевизоров, а здесь, на Никольской - немало. Но если болельщики во время матча на улице, это не значит, что они не следят за матчем.

«Идёт с Хорватией игра. Как тяжело смотреть. Стакан, где было двести грамм - уменьшился на треть», - написал в ФБ один поэт, который предпочёл остаться дома.

Болельщики в центре Москвы следили за игрой наших в Сочи.Фото: Евгения СУНДУКЯН

Здесь, на Никольской, стаканы есть не у всякого. В кафешках, где транслируют футбол - давно закончились свободные места. Те, кто не танцуют - обступили веранды плотным кольцом. Время от времени в кольцо людей выходит официантка и на всякий случай объявляет счёт: пока ноль:ноль.

Никольская замирает. Вздрагивает и одновременно с криком «гол» и кряканьем вувузел скрипач начинает играть «Катюшу». Как и обещал. «Катюша» переходит в «Дубинушку»: «эй ухнем. Эй ухнем. Ещё разик».

Они ещё не знаю, что «ещё разик» случится только в конце игры. А пока - снова «Деспасито».

Чернокожий болельщик в красной ушанке танцует, размахивая флагом, как платочком. Кричит «Россия» и протягивает ладошку.

Похоже, сегодня иностранцы решили восполнить потраченное за снятые по диким ценам квартиры, за поездки втридорога и прочее и прочее.

Фанатам делали аквагрим в центре Москвы.Фото: Евгения СУНДУКЯН

Почему-то человек в майке Аргентины продаёт ушанки.

Почему-то уругваец с баночками краски рисует флаги России на щеках...

Впрочем, наши тоже рисуют. Художник с тремя заветными баночками синей, белой, красной краской - на каждой лавочке.

Девушка, флаг России. Сто рублей.

- У меня нет наличных, - отвечаю совершенно честно.

Эх, ну что с вами делать, давайте так нарисую. Без денег. В честь гола.

Девушку зовут Лиля Абдуллина. Безвозмездно, то есть даром, она рисует мне флаг на щеке.

В честь первого гола - флаги

По мере роста чувства единства и гордости раскупаются флаги России - до 700 рублей. Вувузелы - до 400. Ну конечно, кокошник. Цена за красные драповые экземпляры, расшитые бисером - доходит до семисот рублей, а кое-где и до полутора тысяч.

Но многие побеспокоились раздобыть чепец загодя и щеголяют в красных, картонных или белых, самодельных. Демонстративно поедают шаурму.

Но и другие головные уборы присутствуют. Бурятские болельщицы приманивают удачу высокими колпаками. Человек в золотой чалме, с золотыми зубами, даёт желающим золотой микрофон. В него можно крикнуть «Россия вперед».

Игра Россия - Хорватия, к сожалению, стала последней для нас на ЧМ-2018.Фото: Евгения СУНДУКЯН

Но перед самым финалом, перед серией пенальти, музыка стихает.

На Никольской наступает тишина, как в библиотеке.

«На случай если победит Хорватия и мрак падет на город и село - уж темное себе пошила платье я. А если наши - выйду без него», - предупреждала в фейсбуке поэтесса Светлана Хромова.

Многие пообещали что-то подобное. Наталья Банникова, скажем, божилась показать на всю Никольскую бюст («он у меня шестого размера», - интриговала женщина). Перед серией пенальти вместо бюста женщина показывает футбол. Каждый, кто имеет айфон, в три моменты вдруг проникается духом соборности. Смотреть трансляцию одному неинтересно. Подняв телефоны повыше, одни граждане показывают другим, что творится в Сочи на поле.

Самая большая толпа у Натальи Банниковой и Елены Ильиной. Девушки подготовились основательно. Ведут показ сразу с двух больших экранов (если зависнет один телефон, можно смотреть в другой), кроме селфи-палок предусмотрительные дамы принесли динамик. Но главное - застолбили отличное место. Урна напротив магазина «Новая заря» почему-то даёт бесперебойный интернет. Лучший интернет на всей Никольской. «Мусорка коннектед пипл - шутят иностранные болельщики».

Вторая обширная очередь у узбекской группы. Интернет у них хуже, но зато ребята так бурно реагируют, что пройти мимо невозможно.

Скандируют с восточным акцентом «Нуженгол», «Акинфеев». Кричат: «Мы за Россию-матушку». И - едва не рвут от отчаяния свой узбекский флаг.

«Сосед за стенкой бьет жену, а я вот холостой», - резюмировал поэт итоги матча. Может быть, дома болелось обиднее. Никольская все равно счастлива. «Спасибо, парни, за классный футбол», - говорит художник российских флагов. - Это лучшая игра. Все только начинается.

«Впервые после проигрыша нам не хочется ругать нашу сборную», - говорит Наталья Банникова.

«Я думала, случится чудо. Будет добавочный пенальти», - рассуждает старушка- болельщица.

«Ну ничего, мы отдали хорватам долг за Англию», - машет руками болельщик в синем парике.

Девушка просит телефон у незнакомого юноши:

- Можно мне позвонить с вашего? Мой разрядился. Господи, ну какой вы доверчивый. Так нельзя. Алло, мама? Я с чужого телефона. Я еду.

Юная болельщица бросается на шею полицейского у метро:

- Мальчики, ну как же жаль. А мы все равно молодцы. И вы молодцы. Оставайтесь всегда такими хорошими.

Фанаты смотрели игру Россия - Хорватия любыми доступными способами.Фото: Евгения СУНДУКЯН

Музыканты играют специальные песни в честь матча: «Села батарейка» и «Я ухожу, ухожу красиво».