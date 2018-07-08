Москва обошлась без подтоплений после сильного ливня

СЕГОДНЯ 13:41 2018-07-08T13:49:19+03:00

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После сильного ливня в столице в ночь на 8 июля «Мосводосток» не зафиксировал сильных подтоплений. Было лишь небольшое скопление воды в Новоарбатском тоннеле, где заглохли три автомобиля. Но бригады коммунальщиков сразу же откачали воду на том участке.

- Заявки о подтоплениях нам не поступали, - сказали «Комсомольской правде» в пресс-службе «Мосводосток». - В рабочем режиме сейчас 278 бригад — это 1100 сотрудников и 369 единиц техники. Если будет необходимость, то они готовы откачать воду из любого тоннеля или двора.

При обнаружении затоплений, скоплений воды — необходимо звонить в «Мосводосток». Оставить заявку можно в круглосуточную центральную диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 657-87-03.

КСТАТИ

МЧС отправил предупреждения, что 8 июля ожидаются сильные осадки, гроза, ветер до 17 м/c. Спасатели рекомендуют закрыть окна, находиться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.