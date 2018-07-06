Бросить компанию, но не кинуть с долгами

СЕГОДНЯ 12:35 2018-07-06T12:35:13+03:00

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Вы честно платите за отопление, за газ, за воду и за свет. Но не факт, что ваши деньги дойдут до ресурсников. Потому что в отношениях потребитель-поставщик есть еще третья сторона – управляющая компания. Их долги перед поставщиками исчисляются миллиардами рублей. И во многом эта проблема связана с дырами в законе.

Раньше у управляющих компаний руки были развязаны. Схема действовала так. УК собирает платежи с потребителей, а с поставщиками не рассчитывается. Жильцы платят, долги накапливаются. В определенный момент создается «клон» управляющей компании с очень похожим названием, а предыдущую компанию владелец банкротит. Денежки – тю-тю, а взятки – гладки. На все претензии УК отвечает: извините, банкрот… Деньги взыскивать не с кого.

Происходило такое повсеместно. Ситуация с долгами накалилась так сильно, что правительству пришлось внести поправки в закон о банкротстве. С лета прошлого года руководители и собственники управляющих компаний в сфере ЖКХ несут личную финансовую ответственность за долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Но, несмотря на то, что у ресурсников появился инструмент борьбы с недобросовестными компаниями и возможности ломать мошеннические схемы, некоторые УК продолжают действовать по старинке. По инерции ли, по безрассудству, или в силу каких-то других причин, но такие факты случаются. Вот характерный пример.

Была такая управляющая компания ООО «Ремкоплектстрой», которая обслуживала почти полсотни домов в Богородском районе Восточного округа Москвы. Накопила 100 млн. рублей долгов перед «МОЭК» за теплоснабжение - и обанкротилась. Но не бросать же «урожайную грядку»! Собственники создали новое предприятие почти с тем же названием, к которому добавились две буквы: ООО УК «Ремкоплектстрой». И уверенно накопила 30 млн. рублей перед поставщиком ресурсов.

Понятно, что «МОЭК» идет в суд и требует привлечь к субсидарной ответственности учредителя и руководителя компании-банкрота. И арбитраж признает бывших руководителей и участников ООО "Ремкомплектстрой" Александра Чувелева и Надежду Безбородько должниками. Дело пока приостановлено до определения итоговой суммы, которую они должны. Но главное, что птица-феникс ООО УК «Ремкоплектстрой», которую возглавляют те же люди, стала исправно платить по счетам. И 30-миллионный долг погасила.

-Угроза привлечения к еще одной субсидиарной ответственности стала стимулом для погашения долгов, накопленных уже новой управляющей компанией. Данный случай показывает, что практика привлечения к субсидиарной ответственности стала хорошим способом воздействия на недобросовестных руководителей и собственников компаний-должников, игнорирующих общение с поставщиком тепла по погашению задолженности, - прокомментировала ситуацию заместитель начальника правового управления ПАО «МОЭК» Ирина Сёмкина.

И все же среди управляющих компаний много недобросовестных плательщиков. С начала года ПАО «МОЭК» выиграло в судах свыше 500 дел против должников на сумму 3,5 млрд. рублей. В большинстве случаев это УК, которые собирают деньги с населения за услугу, но до поставщика тепла их не доводят. В двух случаях «МОЭК» привлек к ответственности руководство управляющих компаний, хотя, прежде чем обращаться в суд, ресурсники пытаются решить проблему в досудебном порядке.