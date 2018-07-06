Депутаты просят ЦБ и Минфин не усложнять денежные переводы между гражданами

СЕГОДНЯ 21:30 2018-07-06T21:30:51+03:00

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Россияне активно пользуются банковскими переводами. Это стало просто и удобно. Деньги со счета на счет можно перебросить за минуту прямо с мобильного телефона. В большинстве случае (когда деньги перечисляются в рамках одного банка) для этого нужно знать только номер телефона получателя, а система сама распознает получателя. Два-три клика - и деньги уже в другой части города, страны или даже планеты.

Тем не менее такая простота почему-то не понравилась Минфину и Центробанку. В ведомствах подготовили поправки. По ним предлагается, что банки обязаны будут сначала получать согласие того, кому отправляются деньги. Другими словами, если вы ждете перевода, то банк обязан будет прислать смс с вопросом «Готовы ли вы получить на счет такую-то сумму?» Когда клиент ответит «да», система зачислит деньги.

Депутат Госдумы Алексей Корниенко разумно подметил в этом некоторый абсурд и предложил Минфину и ЦБ доработать проект постановления. Во-первых, никто из граждан никогда не жаловался на то, что им приходят на счет неопознанные деньги. Во-вторых, даже если кому-то теперь будет приходить смс-оповещение, вряд ли кто-то откажется от получения лишних дензнаков. Мало ли кто может их присылать?! Вдруг кто-то хочет отдать старый долг! То есть жизненной необходимости в этих изменениях точно нет.

- Внедрение нового механизма подтверждения платежей существенно замедлит процесс денежных переводов, приведет к росту жалоб, создаст неудобства для клиентов в случае недоступности абонента или его невозможности ответить в данное время на запрос. Возможно также увеличение числа случаев телефонного мошенничества, - пишет депутат Госдумы Алексей Корниенко.

Некоторые СМИ увидели в этом еще и возможную выгоду сотовых операторов. Именно они получат дополнительный доход от передачи смс-сообщений. Ведь их будут присылать не только отправителю, но и получателю. Кроме того, банкам придется серьезно дорабатывать собственные информационные системы. И все это так или иначе ляжет на плечи банковских клиентов, то есть всех россиян. Ведь банкам, скорее всего, придется поднимать расценки на услуги по денежным переводам.

- Вся прелесть этой процедуры в ее технической простоте. Когда переводят тебе деньги, что тебя спрашивать? Много случаев, когда человеку переводят деньги, а он сопротивляется? На основе какой статистики или анализов каких событий такая идея возникла? - недоумевает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью порталу IZ.ru. - По части перевода по номеру телефона каких-то особых жалоб, что эта схема являлась объектом злоупотреблений и хищений, я, по крайней мере, не слышал. Банки в этом направлении работают с клиентами к обоюдному удовольствию. Зачем искусственно создавать сложности?!

Депутаты Госдумы предложили Минфину и Центробанку сначала обсудить поправки с профессиональным банковским сообществом, а потом уже вносить какие-то изменения в действующие законы. Для справки: в 2017 году объем банковских переводов между гражданами составил 19 трлн. рублей и впервые в истории превысил объем операций по картам при покупке товаров и услуг. Общее количество переводов превысило 2,5 млрд.