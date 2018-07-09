Бэтмен и Чудо-женщина в тайне от родителей поженились в Москве

СЕГОДНЯ 14:45 2018-07-09T15:09:47+03:00

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Сказочную свадьбу с белым платьем и лимузином москвичка Татьяна Сорокина не хотела. Ее будущий муж Николай Николаев - тоже. Тогда он ей сказал: "Я буду Бэтменом, а ты Чудо-женщиной. Так и пойдем в ЗАГС". И их расписали 5 июля в Измайловском ЗАГСе.

Ребята понимали, что провести такую свадьбу будет непросто: надо было искать подходящий ЗАГС, родителям не понравится идея.

- Но свадьбу мы делали для себя и такую, какую хотели. Прочь стандарты. Мы не хотели застолья на 100 человек, конкурсы, торт, - рассказывает "Комсомольской правде" Татьяна Сорокина.

Бэтмен и Чудо-женщина в тайне от родителей поженились в МосквеФото: Личный архив

- Почему именно свадьба супергероев? - спрашиваю.

- Мой супруг любит Бэтмена. Мы даже, когда познакомились, то долго спорили, кто из супергероев круче.

- Вы познакомились в кино?

- Нет. Не поверите, на танцах - направление хастл. Это что-то среднее между сальсой и бальными танцами. Причем Коля - инженер, а я - фехтовальщица. На танцы нас занесло случайно, в пару нас не поставили, мы позже присмотрелись друг к другу. И вот уже три года вместе. Но танцуем все же с другими партнерами, потому что это может отразиться на личной жизни.

Потом Николай сделал Татьяне предложение и они начали искать костюмы для необычной свадьбы.

Сказочную свадьбу с белым платьем и лимузином москвичка Татьяна Сорокина не хотела. Ее будущий муж Николай Николаев - тожеФото: Личный архив

Купить фантастические костюмы было не дешевле, чем свадебный фрак и кружевное платье. Только снаряжение Бэтмена обошлось бы в 90 тысяч рублей. Поэтому костюмы решили взять напрокат. Второй загвоздкой стал выбор ЗАГСа. Расписаться планировали в Санкт-Петербурге или Казани, но паре сказали твердое "нет", мол, никакой фантастики и героизма в нарядах. А вот в Москве в Измайловском ЗАГСе очень долго смеялись в трубку, но сказали "приходите".

- Мы проснулись в 6 утра, мой костюм был простым, а вот супруга пришлось собирать, как невесту. Долго зашнуровывать корсет на спине, надевать все элементы. Лимузин мы не заказывали, поэтому вошли в "Ласточку" на МЦК. Люди сонные едут на работу, а тут супергерои идут спасать мир, точнее, у нас роспись была в 9.40, поэтому так рано ехали, - вспоминает Татьяна.

Супергерои добрались в ЗАГС на электричке МЦКФото: Личный архив

В метро на ребят никто не отреагировал, а вот в ЗАГСе начались допросы от других пар "почему такие костюмы", "где их гости" и все просили фото напамять с супергероями. А после супруги отправились в бургерную, где также вызвали ажиотаж и спокойно поесть не смогли.

Родители свадьбу Бэтмена и Чудо-женщины не поняли. Мама Татьяны даже поплакала, ведь хотела видеть дочь в белом платье, устроить пир на весь мир. Да, и вообще хотя бы присутствовать на свадьбе, но ребята никого не позвали. Но обещают, что родственников пригласят на венчание в августе, куда они и сами точно придут в мирской одежде.