Эксперты Мосгоризбиркома утвердили стандарт «дачного» избирательного участка

СЕГОДНЯ 15:30 2018-07-09T15:33:31+03:00

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В единый день голосования 9 сентября москвичам предоставят возможность выбрать градоначальника не только в столице, но и в других регионах России. В четверг рабочая группа Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы утвердила стандарт «модульного» избирательного участка, а также основные требования к нему. Создание таких избирательных участков «приближает» выборы к дачникам, которые смогут проголосовать за кандидата в мэры, не возвращаясь в столицу.

«СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ»

- Рабочая группа утвердила стандарт загородного избирательного участка - с учетом рекомендаций Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, - пояснил руководитель рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - В первую очередь на загородных избирательных участках должно быть обеспечено видеонаблюдение. Предложенный образец «модульного» избирательного участка оптимально позволяет вести видеонаблюдение и отслеживать все происходящее на участке в день голосования.

Обратим внимание, что 9 сентября, в Единый день голосования, пройдут выборы по всей России. Например, в Московской области состоятся выборы губернатора. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов настоял, чтобы избирательные участки, предназначенные для голосования на выборах мэра Москвы и для региональных выборов, необходимо развести. Там, где Подмосковье не сможет предоставить отдельные помещения, будут использоваться «мобильные» избирательные участки.

- К «мобильным» избирательным участкам есть определенные требования, которые установлены нормативными документами ЦИК, а также выработаны нашей рабочей группой, - пояснил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. - Сегодня был продемонстрирован «мобильный» избирательный участок, который соответствует всем требованиям.

Речь идет о наличии мест для размещения наблюдателей от всех кандидатов в мэры Москвы, видеонаблюдение. А самое главное, этот модуль можно поставить в любом месте, которое определит рабочая группа, ориентируясь на предложения москвичей.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНИТЬ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

- Участок полностью соответствует требованиям, - сообщил журналистам член рабочей группы, депутат Госдумы России от ЛДПР Борис Чернышов. - Важно чтобы наши представители, кто захочет приехать из Москвы, получили доступ на участки. Это позволит московской демократии еще сильнее окрепнуть. Избрание власти должно быть абсолютно прозрачным. Такие возможности это обеспечивают.

- Я бы хотел обратиться к другим кандидатам в Мэры Москвы с предложением объединить наши усилия по контролю и наблюдению за ходом голосования. Это необходимо для того, чтобы не возникало никаких вопросов, инсинуаций, спекуляций на тему некорректной организации выборов, - поддержал Бориса Чернышова кандидат на должность мэра Москвы от партии «Справедливая Россия», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Обратим внимание, что на выборах мэра Москвы будет действовать экстерриториальный принцип голосования – «Мобильный избиратель», показавший свою эффективность на выборах президента РФ в марте 2018 года. Это еще одна возможность выполнить свой гражданский долг, ведь теперь не надо будет ехать в Москву специально, чтобы проголосовать.

Напомним, что на всех последних выборах в Москве не зафиксировано ни одного нарушения. Этому способствует выстроенная система: наблюдатели, видеонаблюдение, сотрудничество с различными общественными организациями. Все это вместе ставит надежную преграду на пути фальсификаторов.

ВАЖНО!

Шесть главных требований к избирательным участкам

1. Обязательное наличие видеонаблюдения.

2. Удалять наблюдателей с участка запрещено,

3. Избирательные участки московских и подмосковных выборов необходимо развести в разные помещения.

4. Как минимум председатель избирательной комиссии обязательно должен иметь московскую прописку.

5. Наблюдателей следует обеспечить транспортом и питанием.

6. Количество загородных участков не должно превышать 10% от общего количества избирательных участков, расположенных в самой Москве. Таким образом, за пределами столицы разместят 300-330 участков.