Туалеты на вокзалах Москвы: Кто может пользоваться бесплатно, сколько стоит

СЕГОДНЯ 15:35 2018-07-09T15:45:17+03:00

В туалеты на вокзалах Москвы могут пройти бесплатно пассажиры с действующими проездными билетами при предъявлении билета на поезд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разбираемся, кому положен бесплатный вход в туалеты на вокзалах Москвы

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Недавно провожала пожилую родственницу на вокзал. В зале ожидания ей понадобилось в туалет. Туда она прошла бесплатно по билету на поезд. А с меня потребовали деньги. Мол, сопровождающие пассажиров обязаны платить за пользование санузлом. Хотелось бы узнать, кто может бесплатно пользоваться туалетами на столичных вокзалах?

Дарья Большакова. Южный округ.

В туалеты на вокзалах Москвы могут пройти бесплатно пассажиры с действующими проездными билетами при предъявлении билета на поезд. Как объяснили в Дирекции железнодорожных вокзалов столицы, при этом свободно без билета в туалет могут пройти те, кто сопровождает инвалида, ребенка-инвалида, а также некоторые другие льготники (см. «На заметку»). Остальным посетителям столичных вокзалов вход в санузел обойдется в 50 рублей.

Публикуем список льготников, которые могут бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах Москвы (по информации Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД).

НА ЗАМЕТКУ

Кому положена льгота

1. Пассажиры дальних и пригородных поездов

- билет на поезд дальнего следования с момента покупки или в течение двух часов с момента прибытия поезда на вокзал, указанный в билете;

- билет на пригородный поезд в течение срока действия проездного документа. При этом пассажиры с разовыми билетами могут пользоваться льготой в течение суток и одного часа следующих календарных суток. Пассажиры с действующими абонементами для многократных поездок - в течение оплаченного срока действия абонемента, при обязательном предъявлении оформленного кассового чека или квитанции. Транзитные пассажиры дальних и пригородных поездов - с момента прибытия на вокзал до отправления поезда при наличии билета.

Те, кто оформил электронный билет или прошел электронную регистрацию на сайте РЖД, должны показать кассиру санитарной комнаты контрольный и посадочный купоны в распечатанном виде или посадочный купон в электронном виде (например, на экране мобильника, планшета).

2. Дети до 5 лет

Свидетельство о рождении

3. Работники РЖД

Служебное удостоверение

4. Члены Совета Федерации РФ

Удостоверение члена Совета Федерации

5. Депутаты Государственной Думы РФ

Удостоверение депутата Государственной Думы

6. Судьи Конституционного Суда РФ

Удостоверение судьи Конституционного Суда

7. Инвалиды войны

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или удостоверение инвалида о праве на льготы с отметкой «Инвалид 1, 2, 3 групп», имеет право на льготы, установленные статьей 14 Федерального закона «О ветеранах»

8. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы

Книжка Героя СССР, РФ или орденская книжка

9. Лица, награжденные знаком «Почетный железнодорожник»

Удостоверение «Почетный железнодорожник»

10. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания

Удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашизма

11. Участники Великой Отечественной войны

Удостоверение участника Великой Отечественной войны или удостоверение о праве на льготы

12. Ветераны боевых действий

Удостоверение ветерана боевых действий или удостоверение с отметкой «Имеет право на льготы, установленные статьей 16 Федерального закона «О ветеранах»

13. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанные сроки

Удостоверение о праве на льготы с отметкой «Имеет право на льготы, установленные статьей 17 Федерального закона «О ветеранах»

14. Жители, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда

Удостоверение о праве на льготы или удостоверение «Жителю блокадного Ленинграда»

15. Граждане, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств

Удостоверение о праве на льготы с отметкой «Имеет право на льготы, установленные статьей 19 Федерального закона «О ветеранах»

16. Инвалиды

Пенсионное удостоверение с отметкой об инвалидности или удостоверение инвалида о праве на льготы или справка об инвалидности

17. Дети-инвалиды

Справка об инвалидности

18. Граждане, сопровождающие инвалида, ребенка-инвалида

Справка об инвалидности

19. Жители, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.

Удостоверение

20. Болельщики ЧМ-2018 (льгота действует только по 18 июля 2018 г. включительно)

Паспорт болельщика FAN ID

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

9 июля - Департамент культуры Москвы;

10 июля - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

11 июля - Московская административная дорожная инспекция Москвы (МАДИ);

12 июля - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

13 июля - Департамент экономической политики и развития Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда для обычных горожан откроют вход в усадьбу «Михалково»?

В нашем районе многие жители любят гулять около прудов и в парке усадьбы «Михалково». Но в последнее время обычных горожан сюда не пускают. Охрана говорит, что это частная территория. Но раньше вход был свободный. Почему сейчас жители соседних домов не могут попасть в усадьбу?

Анастасия Валерьевна, ул. Лавочкина.

За разъяснениями мы обратились в Мосгорнаследие.

- Во время проверки жалоб горожан, поступивших в Мосгорнаследие об ограничении доступа на объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Михалково (графа П. И. Панина) - Парадный двор с шестью башнями», специалисты провели расследование и завели дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При осмотре выяснилось, что информационный стенд с информацией о порядке посещения усадьбы отсутствует. По правилам в усадьбу «Михалково» доступ для горожан должен быть открыт в Дни исторического и культурного наследия (18 апреля и 18 мая), а также в выходные и праздничные дни с 9.00 до 18.00. На территории должен находиться информационный щит с описанием того, как попасть в конкретный памятник.

«Вопрос доступа граждан к объектам культурного наследия является крайне важным, - прокомментировал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Здесь действительно многое зависит от собственника и арендатора. В случае с усадьбой «Михалково» Мосгорнаследием был специально разработан порядок, определяющий дни и время, когда горожане могут попасть на территорию памятника. Отмечу, что с правообладателем он был предварительно согласован. Однако, поскольку требования этого регламента были нарушены, мы передали дело в суд. Надеемся, вопрос будет решен в ближайшее время».

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.