2018-07-10T15:41:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание работы фан-зоны ЧМ-2018 в Москве: Около «Спартака» уже закрылась, а на Воробьевых - работает только четыре дня

Болельщики еще могут посмотреть главные матчи чемпионата. Публикуем расписание работы фан-зоны ЧМ-2018 в Москве
Светлана ВОЛКОВА
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В фан-зоне на Воробьевых горах болельщики смогут увидеть трансляции полуфиналов, матч за 3 место и финалВ фан-зоне на Воробьевых горах болельщики смогут увидеть трансляции полуфиналов, матч за 3 место и финалФото: Михаил ФРОЛОВ
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До финала чемпионата мира остаются считанные дни. И уже поменялось расписание работы фан-зоны ЧМ-2018 в Москве. Трансляцию заключительных матчей больше не будут проводить на дополнительной площадке около стадиона «Спартак». Напомним, ее открыли накануне игры в четвертьфинале между сборными России и Хорватии.

А в фан-зоне на Воробьевых горах болельщики смогут увидеть трансляции полуфиналов, матч за 3 место и финал.

Сегодня, 10 июля, и завтра, 11 июля, площадка будет открыта с 18.00. В программе - трехчасовой концерт с выступлениями артистов Назима, Selebrium, Soprano Турецкого, Zdob si Zdub и Вадима Самойлова, а также интерактивные зоны для детей и взрослых. В 21.00 на экранах начинается трансляция матчей Франция - Бельгия (10 июля) и Хорватия - Англия (11 июля).

Потом два дня, 12 и 13 июля, фан-зона на Воробьевых горах не работает.

В субботу, 14 июля, в день проведения матча за 3 место, площадка откроется с 14.00. Сначала выступят артисты, потом в 17.00 покажут матч. После этого концерт продолжат Тимати, Mooncake и Loc Dog.

В воскресенье, 15 июля, фан-зона откроется в 14.45. Посетители смогут увидеть в 17.00 трансляцию церемонии закрытия, а в 18.00 - финальный матч ЧМ-2018. После этого концерт Елены Темниковой и Benny Benassi.

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