Скоро не станет двух вечных «пробок» Подмосковья

СЕГОДНЯ 13:15 2018-07-10T13:26:34+03:00

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Ленинградку «расклинит»

Объезд Солнечногорска и Клина по скоростной трассе М-11 запустят в скором времени.

Четырехполосная лента первого участка М-11 начинается перед Солнечногорском на 58-м километре действующей платной дороги М-11 и выходит на М-10 (старая Ленинградка) сразу за Клином.

Отрезок дороги – всего 38 километров. Пройти его на разрешенных здесь 130 км/час можно будет примерно за 20 минут. Но именно он произведет скоростной прорыв на маршруте Москва-Петербург. Ведь автомобилисты знают: Солнечногорск и Клин – самые пробочные места. Тысячи машин обычно скапливаются перед Солнечногорском, ползут через весь город на 1-2-й скорости. Многочисленные светофоры «клинят» движение и в Клину. Проезд через эти города нередко занимает 1,5-2 часа, особенно туго водителям приходится в «дачные» пятницу и воскресенье.

Объездной участок расклинит Ленинградку в конце лета. Дорога уже полностью готова. Нанесена разметка, установлены дорожные знаки и указатели, шаумозащитные экраны. Встречные направления разделены барьерами, над которыми возвышаются опоры освещения. Кстати, этот участок будет освещаться на всем протяжении.

Готова к сдаче развязка на пересечении с Пятницким шоссе. Она состоит из двух частей: одна – на Пятницком шоссе, вторая – на М-11, между ними – пункт взимания платы. Развязка позволит проехать со скоростной автодороги М-11 в сторону Солнечногорска или в сторону Москвы по Пятницкому шоссе. Так что участок М-11 будет иметь не только транзитное, но и внутрирегиональное значение. Он позволит быстро добраться из столицы до дачных поселков загруженного истринского направления.

Еще одна развязка на новом участке находится на пересечении с большим бетонным кольцом А-108. С нее можно будет повернуть на Клин. Всего на этом отрезке дороги построено 26 искусственных сооружений.

Как рассказал руководитель проекта государственной компании «Автодор» Андрей Панфилов, осталось облагородить территорию вдоль трассы, произвести гидропосев откосов.

Специалисты «Трансстроймеханизации» объяснили, что по сравнению с 217-километровым отрезком трассы М-11 от Твери до Новгорода, который был сдан в июне этого года, строительство обхода Солнечногорска и Клина велось в относительно простых условиях. В Новгородской области почти вся трасса строилась на болотах, поэтому приходилось строить свайные поля, заменять слабые грунты, производить микровзрывы для укрепления основания дороги.

Но схожи оба участка тем, что «Автодор» применяет в строительстве лучшие технологии и высокостойкий асфальтобетон, благодаря чему гарантия до первого ремонта составляет 18 лет.

«Злой» светофор погаснет

К концу года на пересечении Пятницкого шоссе и малого бетонного кольца откроется эстакада.

Сейчас на злополучном перекрестке – километровые «хвосты» из машин. Это одно из самых сложных мест в Подмосковье. Движение плотное по всем направлениям, а попутная полоса – всего одна. Поэтому включенный левый поворотник у стоящей на светофоре фуры – сущее наказание для тех, кто стоит за ней. Это еще несколько минут томительного ожидания.

– Движение по эстакаде буде открыто к концу года. На ней завершены почти все строительно-монтажные работы, уложен асфальтобетон, установлены барьеры, светодиодные фонари, – рассказал руководитель проекта государственной компании «Автодор» Вячеслав Карман.

В скором времени водители, едущие по кольцу, будут пересекать перекресток по путепроводу над Пятницким шоссе с возможностью съехать на него в оба направления без заторов. Для дачников и транзитников это станет явным облегчением.

Ввод новой развязки избавит водителей от долгого ожидания.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Эстакада на малой бетонке – часть 5-го пускового комплекса строящейся ЦКАД. В отличие от других участков, только 28 километров из почти 77 пройдут по новому маршруту в обход деревни Юшково и Голицына. В остальном 5-й комплекс ЦКАД совпадает с маршрутом малого бетонного кольца.

Кстати, когда в ноябре прошлого года открылся обход Звенигорода, он сильно ослабил транзитную нагрузку на улицы города. Как отметил руководитель проекта ГК «Автодор» Вячеслав Карман, жители частного сектора на улице Игнатьевской теперь стали спокойно переходить дорогу. А раньше там был такой транспортный поток, что ступить на проезжую часть было страшно, не говоря о том, чтобы перебежать с одной стороны улицы на другую.

Пятый пусковой комплекс ЦКАД пройдет между Ленинградским шоссе М-10 и Киевским шоссе М-3. Местами – через населенные пункты. Строить обходы – сложно. Дело в том, что плотность застройки в западной части Московской области настолько высока, что прокладывать дорогу по новому маршруту оказалось экономически нецелесообразно. Поэтому было решено реконструировать и расширить действующий участок А-107.

– Две полосы старой дороги разбираем до основания, реконструируем, и рядом строим две новых полосы. Кольцо будет 4-полосным. Всего на 5-м комплексе задействованы более 800 человек и 4 тысяч единиц техники, – рассказал главный специалист центра управления проектами Государственной компании «Автодор» Евгений Ушкевич.

Просто накатать асфальт на старый слой оказалось невозможным. Как известно, малое бетонное кольцо строилось для военных нужд и оставалось секретной дорогой до 80-х годов прошлого века. О безопасном скоростном режиме речи не шло. Поэтому сейчас дорожные строители и срезают старую бетонку до земли, спрямляя «волны» и тем самым обеспечивая комфорт и безопасность. На 5-м комплексе ЦКАД, как и на других его участках будут минимум по 2 полосы в каждую сторону, разделительные барьеры между встречными направлениями и освещение на всем протяжении дороги.

А еще одна особенность 5-го участка в том, что здесь будет бесплатный проезд.