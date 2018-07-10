Охранник ограбил банк на 10 миллионов, запутавшись в кредитах и любовницах

СЕГОДНЯ 18:15 2018-07-10T18:50:01+03:00

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«Деньги любишь, значит?» - спросил Горбатый. «А кто ж их не любит!» - сверкнул глазами Володя Шарапов. «А зачем они тебе?» - «Нашел бы, зачем! А вот хоть бы с Лёлькой своей в Кисловодск закатился!»

53-летний ЧОПовец Аркадий Кочешнов, выбегая из банка с 10 миллионами рублей под мышкой, тоже подумывал о чем-то таком, романтическом. «Лёлек» - веселых любовниц - у него было ровно две штуки. И бросать ни ту, ни другую он не собирался. Живем один раз!

ВООРУЖЕН И ОПАСЕН

Новость о сотруднике ЧОП, ограбившем банк, появилась 2 июля. 53-летний Аркадий Кочешнов уже несколько лет работал в охране филиала банка на Осташковской улице в Северном Медведкове. Здесь не просто отделение, здесь инкассаторский центр - огромная парковка плотно заставлена бронированными микроавтобусами, в которых перевозятся деньги, а на улицу то и дело выходят посмолить сигаретой группки крепких мужиков в бронежилетах.

Кочешнов отвечал за охрану зала и касс. Имел доступ, так сказать, «за кулисы», в помещения, где хранят и пересчитывают деньги. И вот в какой-то момент он просто подошел к кассе, достал черный пакет, в каких выносят мусор, положил в него несколько пачек с деньгами и поспешил к выходу. Действовал спокойно. Почему его не остановил - в этом разбираются полицейские и внутренние службы банка. Не увидели? Или не ожидали такой наглости?

Одна из возлюбленных горе-грабителя.Фото: оперативная съемка

Как уходил Кочешнов, запечатлела камера видеонаблюдения: просто вышел из здания и, прижимая пакет к груди, припустил легким бегом. На светофоре перебежал перекресток, а через пару-тройку минут был у метро «Медведково».

- Уже в подземке он переоделся, снял черную куртку с нашивками ЧОП, чтобы затеряться в толпе, - говорит источник в следствии.

Через несколько минут по городу пошла ориентировка: седой мужчина, среднего роста, крупного телосложения, вооружен табельным пистолетом «Иж» с двумя магазинами по 8 патронов (всего - 16). Может быть опасен.

- Позже установили, что на поверхность мужчина вышел на станции метро «Варшавская», - продолжает источник. - Здесь в камере хранения супермаркета потом нашли оружие. Оставил его, видимо, чтобы во время задержания нечаянно не пристрелили...

После этого Аркадий Кочешнов растворился. Исчез.

Пока полицейские искали беглеца, на форумах и в соцсетях народ охраннику-грабителю сопереживал. Мол, молодец, что без крови. Некоторые даже писали в шутку: «Аркаша, беги к нам!»

В этом доме, в съемной комнате на первом этаже, Кочешнов прятался от полиции.Фото: Александр РОГОЗА

Кочешнова задержали спустя четыре дня - в Домодедове, в пяти минутах пешего ходу от квартиры, в которой он прописан. То есть никакго хитрого плана и путей отхода грабитель не придумал.

Он сразу отдал операм пакет с деньгами. За четверо суток из 10 миллионов Аркадий успешно прокутил 700 тысяч. Говорит, прибарахлился немного, вещи новые купил. Много пил элитный алкоголь. Ел деликатесы. И еще новый телефон себе взял. То есть миллионер-охранник гулял на полную катушку в рамках своих представлений о прекрасном.

Когда его спросили, зачем он свой банк грабил, ответил как на духу: это все из-за женщин!

ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В ДОМОДЕДОВО

Стою у дома, где задержали Кочешнова. Антураж такой, что здесь хоть сейчас снимай криминальную драму типа «Залечь на дно в Домодедово» про блат-хаты и малины. Старая трехэтажка с облупленной до самых кирпичей желтой известкой. На втором этаже лает собака, где-то рядом мужчина громко разговаривает матом. Замызганные подъезды, деревянные скрипящие лестницы. Рамы окон так повело от старости, того и гляди стекла лопнут. Дом признан ветхим жильем. Людей отсюда потихоньку расселяют в новостройки. Но не всех. И не сразу. Когда-то здесь были коммуналки. Поэтому остались квартиры, где владельцы отдельных комнат уже съехали в новые дома, и эти пустующие квадратные метры соседи приноровились сдавать в аренду. В одной из таких квартир на первом этаже грабитель прятался несколько дней. Сюда к нему тайком прибегала одна дама сердца, приносила выпивку и продукты. Старались не шуметь. Сам Аркадий Кочешнов на улицу не выходил: фотку-то его по всем каналам крутили.

А вычислить беглеца помог старый добрый поквартирный обход. Участковые спрашивали у местных, не появились ли где новые квартиранты, подходящие под описание. Им про одну квартиру и шепнули.

- Он даже не сопротивлялся, - рассказывает соседка, на глазах у которой повязали грабителя. - Его вывели на улицу. Вот тут во дворе стояла машина, полицейские разложили на капоте пачки с пятитысячными и пересчитывали их тут же.

«ЛЮБИЛ КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ!»

Это самое странное - Кочешнов прятался от полиции в том же районе, где прожил всю свою сознательную жизнь.

Мне удалось пообщаться с родственником грабителя (человек просил не называть его имя).

- По образованию Аркаша ювелир, - рассказывает собеседник. - Но по этой специальности он никогда не работал. В 90-е пахал грузчиком в аэропорту Домодедово, грузил на самолеты багаж. Тогда у него еще семья была. Жена и сын. Но потом они развелись. Аркаша стал жить отдельно. В 2000-х он устроился работать в ЧОП. Сначала тут, в Домодедове. Потом начал ездить в Москву. Одно время даже инкассатором работал. Но потом снова вернулся в ЧОП и его взяли в тот самый банк.

Соседи по пятиэтажке на улице Коломийца Аркадия хорошо помнят. Здесь у него когда-то была двухкомнатная квартира. Чисто внешне Кочешнов - обычный такой мужичок среднего возраста. Невысокий, круглолицый, с пузиком.

- Любил красивую жизнь! - говорит соседка тетя Валя.

- По ресторанам мотался, что ли? Пил?

- Нет, он нормальный мужик, не запойный. Выпить - ну как все, по выходным. Но женщин любил, это да. И всегда старался угощать широко. Одно время с ним жила блондиночка такая, продавщица в магазине. Потом была еще женщина-повар.

Зарплаты обычно хватало на неделю. Потом приходилось занимать. Сначала занимал по своим. Когда перестали давать, пошел по банкам, начал набирать кредиты. Несколько лет назад его долг в первый раз перевалил за миллион рублей, и Кочешнову пришлось обменять свою двушку на однокомнатную квартиру с доплатой. Он закрыл долги в банках, но потом все началось заново: продолжал кутить с любимыми женщинами (сходился то с одной, то со второй), снова шел за кредитами.

Чтобы закрывать долги, он еще дважды продавал свое жилье, переезжая в условия попроще. В итоге теперь у него одна маленькая комната в старой двухэтажке на окраине промзоны. И кредиты на полтора миллиона рублей долга.

Следователь спросил у Аркадия, как тот собирался тратить деньги.

- Для погашения микрозаймов и кредитов. У меня сложная финансовая ситуация.

- А оставшееся?

Кочешнов промолчал.

ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК СЫНУ?

Все это выглядит наивным. Ну не мог же взрослый человек в здравом уме не понимать, что его преступление - очевидно? Даже личность устанавливать не потребовалось. Неужели он всерьез планировал вынести деньги из одного банка, чтобы принести их в другой? Или хотел махнуть с одной из любовниц куда-нибудь на юга и кутить там до самого ареста, как мачо-камикадзе? Но это тоже не так-то просто с нынешней системой покупки билетов, контроля в гостиницах.

С любимыми женщинами охранника Кочешнова сейчас работают полицейские. Проверяют, не помогали ли они Аркадию. Сам ЧОПовец отрицает: я сам, я один. Общаться с журналистами дамам запрещено. Одна из них - Людмила - действительно работает продавцом в магазине. В разводе. Есть свои взрослые дети.

Однако соседи грабителя считают, что не все так однозначно, и Кочешнов пошел на преступление не только ради кредитов и любовниц.

- Дело в том, что буквально через день после ограбления у Аркашиного сына была свадьба, - говорит знакомая Кочешнова. - С женой они хоть и развелись, но сын к нему часто приходил, они общались. Мы между собой думаем, что Аркаша подарок на свадьбу хотел сделать. Но на церемонию он, конечно, не явился. Понимал, что там его могут ждать полицейские.

Бабушкинский суд арестовал Аркадия Кочешнова на два месяца. Он полностью признает свою вину. Раскаивается. Между тем, срок сотруднику ЧОП светит немаленький. Ему предъявлено обвинение по статье «Грабеж в особо крупном размере» (особо крупный размер начинается от 1 млн. рублей). Это от 6 до 12 лет тюрьмы.

Защищать его будет государственные бесплатный адвокат. Ни у кого из родных и близких не нашлось денег, чтобы нанять Кочешнову защитника.