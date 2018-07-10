Экс-возлюбленная избитого депутата ЛДПР Жигарева – «КП»: «Преступлений не совершала! Сергей угрожал мне»

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-10T19:17:39+03:00

Девушка уверяет что ни в чем не виновата. Фото: vk.com

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Скандальная история развернулась на севере столицы в десять часов вечера 8 июля. Депутата Госдумы от ЛДПР и главы комитета по экономической политике Сергея Жигарева выкинул из машины незвестный (по данным источника, кавказец по имени Тимур) и жестоко избил. За рулем машины сидела бывшая возлюбленная Жигарева, модель Ольга Синтюрева. У нее Жигарев хотел забрать дорогую машину, шубу и сумку, подаренные за время отношений.

Сегодня девушка вышла на связь с "Комсомолкой":

- Никаких преступлений, в том числе, никаких корыстных и никаких насильственных преступлений, я не совершала, - рассказала Ольга «КП». - До недавнего времени я состояла в близких отношениях с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Жигаревым Сергеем Александровичем, на почве которых между Сергеем и мной возник серьёзный конфликт. В связи с этим конфликтом Сергей угрожал мне, пользуясь занимаемым им высоким положением и связями, организовать в отношении меня незаконное уголовное преследование.

Полагаю, что любые мои ответы на вопросы о личной жизни, служебной, коммерческой деятельности других лиц также могут использоваться против меня. Мои ответы на эти вопросы означали бы, по существу, дачу мной показаний о той или иной форме моего собственного участия в личной жизни, служебной, коммерческой деятельности этих лиц. Очевидно, что такие показания касаются лично меня и могут использоваться против меня.

Выходит, модель и депутат действительно состояли в отношениях. И, судя по тексту, Синтюрева обратилась к юристу, чтобы он помогал ей вести это дело.

В Москве Депутата ЛДПР Сергея Жигарева избил парень его бывшей девушки.

«Комсомолка» дозвонилась и самому пострадавшему. Правда, длинного разговора не получилось.

- Все комментарии в правоохранительных органах, - сказал «КП» Жигарев и бросил трубку.

Напомним, что нападение на депутата Жигарева произошло вечером в воскресенье, 8 июля. Избиение засняли камеры наблюдения. На пленке видно, как здоровяк избивает депутата кулаками, а потом добивает ногами. Серьезных травм врачи у депутата не нашли, но он написал заявление в полицию. За рулем «Мерседеса» сидела модель Ольга Синтюрева, у которой был с Жигаревым роман. По одной из версий, эти любовные интриги и стали причиной нападения.

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При этом политик поначалу отказался писать заявление на обидчика, но потом все же пошел в полицию (подробности)