Угольные предприятия предпринимателя Королева травят природу Кузбасса мышьяком

СЕГОДНЯ 21:40 2018-07-10T21:45:35+03:00

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Ревизии подвергнутся старые административные дела против угольных компаний. К ним, в частности, относятся шахты и обогатительные фабрики кузбасского холдинга «ТопПром», владельцем которого является бизнесмен Николай Королев.

Кемеровская область, где сосредоточено огромное количество угольных предприятий, а сама отрасль относится к системообразующим, как никакой другой регион, подвержен так называемому экологическому риску. В этом плане Кузбасс, пожалуй, самый неблагополучный российский субъект.

При этом местное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования — это притча во языцех. С одной стороны, если проанализировать официальный сайт ведомства, то в разделе «информация о проверках», можно обнаружить, что сотрудники управления проводят ежемесячно более 50 мероприятий (рейдов, внеплановых и плановых проверок, процедур предлицензионного контроля и т.д.).

С другой, судя по ситуации в регионе, их результативность невысока. В I квартале 2018 года из 146 проверенных предприятий, нарушения выявлены только на каждом десятом.

Причем, некоторые проблемные объекты сотрудники управления Росприроднадзора по Кемеровской области вообще стараются обходить стороной. Например, в этом году судя по информации с сайта ведовства не проверили ни одной структуры, входящей в холдинг «ТопПром» (шахту «Юбилейная» и обогатительные фабрики «Щедрухинская», «Тайбинская» и «Коксовая»). Именно они считаются одними из самых главных загрязнителей в регионе.

«Привлечь к ответственности убийц экологии и жителей Кузбасса!» - такая петиция недавно была размещена на популярной платформе change.org. Местные жители потребовали начать расследование в отношении холдинга и его гендиректора Николая Королева, «виновного в нанесении тяжелого экологического ущерба в Кемеровской области» как указано в петиции.

Однако, для начала, чтобы не быть голословными и не ссылаться исключительно на мнении (пусть и очень важном) граждан, приведем решение Кемеровского областного суда от 27 апреля 2017 года, который оштрафовал «ЦОФ «Щедрухинская» на 167 млн рублей:

«Из заключения Федерального государственного бюджетного учреждения «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория» о характере воздействия на почву земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в кадастровом квартале: по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, в 3840 м на запад от д. Есаулка… Источником загрязнения земель является размещение отходов углеобогащения, содержащих большое количество мышьяка и тяжелых металлов, а также имеющих щелочную реакцию водной вытяжки, что ведет к деградации плодородного слоя почвы, ухудшению его агрофизических характеристик, уплотнению и нарушению структуры и рельефа. Таким образом, в результате незаконных действий ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская»… произошло загрязнение почв мышьяком.

Кроме того, в результате самовольного (незаконного) перекрытия ЗАО «ЦОФ

«Щедрухинская» поверхности почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями (перекрытие плодородного слоя почвы отходами производства от углеобогащения) на земельном участке сельскохозяйственного назначения произошла порча почв, - конец цитаты.

Мышьяком!!! Опаснейшим ядом.

Река Есаулка на грани уничтожения.Фото: www.youtube.com

Местные газеты и информационные порталы буквально пестрят статьями, в которых рассказываются о творимых безобразиях. «В Кемеровской области планомерно уничтожают малые реки», – написал 8 сентября 2017 года сайт «Новости Кузбасса».

Журналисты подробно описали, как в области убивают природу: «Очередным пунктом в плачевном списке уничтоженных может стать река Есаулка. Как рассказали жители посёлка Большевик, ещё пару-тройку лет назад они купались в ней и ловили рыбу, а теперь вода стала непригодной даже для полива огородов. Взвесь угольный пыли превратила реку в поток густой черной жижи, которая осаждается по берегам. По мнению активистов, проживающих поблизости, экологическое бедствие – результат деятельности

шахты «Юбилейная» и ЦОФ «Щедрухинская». Люди пишут обращения во все инстанции с просьбой остановить беспредел».

Но, видимо, Росприроднадзору не до них.

Теперь самое время вернуться к петиции. «В нашем регионе все открыто говорят, что «ТопПром» опекал и даже якобы «имел там долю» бывший губернатор Аман Тулеев – утверждают авторы документа. - Именно благодаря его покровительству компании Николая Королева сходили с рук и гибель горняков, и полномасштабное отравление экологии Кемеровской области. Сейчас Тулеев снят и люди хотят наведения порядка!».

Как говорят, в таких случаях, ждем реакции властей.