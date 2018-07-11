Как стать футболистом: профессиональные школы и академии в Москве

СЕГОДНЯ 13:37 2018-07-11T14:34:26+03:00

Купить мяч ребенку и отправить на площадку возле дома — это одно, а вырастить футболиста — другое Фото: Алексей ФОКИН

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Образ футболиста во время Чемпионата мира по футболу вновь вырос в глазах россиян. Родители стали задумываться, что их сыновья могли бы играть не хуже Артема Дзюбы или Игоря Акинфеева, а в будущем их ждал бы большой доход, путешествия, слава. Купить мяч ребенку в пять-шесть лет и отправить на площадку возле дома — это одно, а вырастить футболиста — другое. С чего начинать и как стать футболистом?

Футбол во дворе

Можно начинать с игры во дворе, по крайней мере, так говорят в профильных школах.

- Мы берем в школу с 7 лет. Есть, конечно, частные школы, куда возьмут хоть с 4 лет, но лучше ребенка не нагружать в таком маленьком возрасте, - посоветовали в "Академии "Спартак" по футболу им. Федора Черенкова". - Мы, как правило, в сентябре объявляем набор, к нам съезжаются со всей России, а мы выбираем для обучения лучших — самых ловких, быстрых ребят.

- Но ведь как-то же нужно готовиться к этому отбору? - спрашиваю.

- Если ребенок бегает с мячом во дворе — этого достаточно. Не факт, что ребенок, посещающий платную секцию нам подойдет. Ведь за деньги берут на обучение всех желающих, а мы берем перспективных.

Можно начинать с игры во дворе, по крайней мере, так говорят в профильных школахФото: Михаил ФРОЛОВ

Секции и школы

Но шансы, что тренер будет проезжать мимо дворовой площадки и обратит внимание на перспективного игрока, равны нулю. Поэтому нужно отправить ребенка в футбольную школу. А в какую? Есть специализированные, при клубах, при государственных учреждениях, при Москомспорте. В футбольных академиях, как правило, дадут экипировку, покормят. И, конечно, одни школы - платные (от 5 до 10 тысяч рублей в месяц), другие — бесплатные.

- У нас школа бесплатная, но дошкольников берут платно. Обычно тренеры проводят отбор. До 13-14 лет специалисты уже смогут разглядеть в ребенке потенциал и подскажут, нужно ли переходить на более серьезный уровень, - сказали в "Детско-юношеской спортивной школе № 75 "Савеловская".

До 13-14 лет специалисты уже смогут разглядеть в ребенке потенциалФото: Олег УКЛАДОВ

Родители могут выбрать бесплатную футбольную секцию рядом с домом. С 6-7 лет возьмут на обучение в ГБУ "Спортивная школа № 57 "Крылья Советов" Москомспорта, детско-юношескую спортивную школу №48 "Новая лига", специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва “Торпедо" и во многие другие.

Обеспеченные родители считают, что залог успеха - самая крутая школа. Например, испанского клуба "Барселона". Таких школ в мире около 40, в Москве находится на Ходынском бульваре. Обучение там только спортивное - от 12 000 рублей в месяц, в стоимость входит полная экипировка.

- Когда ребята поедут на международные соревнования, то там смогут обратить на себя внимание иностранных скаутов (ред. - специалист по подбору футболистов), - говорит Александр, менеджер футбольной школы "Барселона".

Футбольные академии

Если ваш ребенок и дня не может прожить без футбола, его хвалят тренеры, то нужно пробовать свои силы в академиях при футбольных клубах (как раз в них учились многие игроки нынешней сборной России). Там для занятий есть крытые манежы с искусственным покрытием, футбольные поля, гостиницы. Но учиться считать и писать нужно будет все же в общеобразовательной школе (они, как правило, есть рядом с академиями).

- Отбор в нашу школу проводится ежегодно два раза в год: весной и осенью. Объявления о наборе появится на официальном сайте клуба, - рассказали в ДЮСШ ПФК ЦСКА. - При себе нужно иметь медицинскую справку о допуске к занятиям спортом и копию свидетельства о рождении.

- А, если ребенок из другого города?

- Иногородние игроки будут проживать в интернате, расположенном на стадионе "Октябрь".

- Как совмещать спорт и школьное образование?

- Парни учатся в обычных школах, гимназиях. В случае неуспеваемости, игрок может быть не допущен до тренировок.

Как стать футболистомФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Академии, воспитавшие звезд футбола:

- ЦПФ «Динамо» Москва им. Льва Яшина - Комбаровы Дмитрий («Спартак») и Кирилл (тульский «Арсенал»);

- «Академия «Спартак» по футболу им. Федора Черенкова» - Тарасов Дмитрий («Локомотив»), Самедов Александр («Спартак»), Дзюба Артем («Зенит»);

- АНО СДЮСШОР ПФК ЦСКА - Мостовой Александр (игрок сборной России 1992—2004 гг.), Акинфеев Игорь («ЦСКА»);

- НОУ Центр спорта и образования «Локомотив» - Камболов Руслан («Рубин»), Смольников Игорь («Зенит»), Кокорин Александр («Зенит»).