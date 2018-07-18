2018-07-18T19:00:59+03:00
Происшествия

Пожар на складе в Лефортово произошел из-за нарушения техники безопасности

Такова пока предварительная версия пожара на складе с красками в Лефортово [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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В пресс-службе столичного управления МЧС уточняют, что на место были отправлены 17 единиц техники, 55 человек личного составаВ пресс-службе столичного управления МЧС уточняют, что на место были отправлены 17 единиц техники, 55 человек личного составаФото: Александр ГЛУЗ
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Вечером в среду, 18 июля, на территории бывшей промзоны в Лефортово произошел пожар в здании склада. Черный дым, поваливший от места пожара, было видно даже в соседних районах.

- В складе хранятся лако-красочные изделия, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - По пока неустановленной причине в помещении вспыхнул пожар. Все сотрудники, находившихся в здании, были эвакуированы еще до приезда пожарных.

На юго-востоке Москвы загорелся склад с лаками.На юго-востоке Москвы загорелся склад с лаками

В пресс-службе столичного управления МЧС уточняют, что на место были отправлены 17 единиц техники, 55 человек личного состава.

- В 18.17 возгорание было ликвидировано, - сообщили нам в ведомстве.

По словам нашего источника, основная версия пожара - нарушение техники пожарной безопасности сотрудниками склада. Возможно - не потушенная сигарета. На разборах завалов сейчас работают дознаватели.

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