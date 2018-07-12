Платные парковки в Москве временно стали бесплатными из-за программного сбоя

СЕГОДНЯ 11:11 2018-07-12T11:22:10+03:00

Сейчас все сервисы оплаты парковки полностью восстановлены и доступны для автомобилистов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас систему восстановили, а штрафы автомобилистам, у которых не получилось заплатить, выписывать не будут

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Вечером 11 июля на платных парковках столицы произошёл крупнейший сбой, из-за которого водители не могли оплатить стоянку ни одним из способов (паркомат, голосовое сообщение, смс, приложение и так далее). Кроме этого, парковочный счёт в личном кабинете отображался некорректно. Водители, опасаясь получить штраф 2500 рублей, начали звонить в службу поддержки, однако диспетчеры не смогли объяснить, что случилось. Сбой продолжался с 19.00 среды до 9.20 четверга (почти 14,5 часов).

- Сейчас все сервисы оплаты парковки полностью восстановлены и доступны для автомобилистов, - сообщили «КП» в пресс-службе Администратора Московского парковочного пространства. - Данные на парковочных счетах вновь отображаются корректно.

Всем автомобилистам, которые во время сбоя не смогли оплатить парковку, штрафы не выписывались. Причину неполадок в ГКУ «АМПП» пока не объясняют - проводят проверку.

- Мы приносим извинения за доставленные неудобства, - добавили в службе.

ВАЖНО

В случае возникновения проблем с оплатой парковки следует обращаться в контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.